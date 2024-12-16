Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.71 комментарий
Индия решила ускорить заключение долгосрочной сделки на закупку нефти у России
Business Standard: Индия ускорит переговоры о долгосрочной покупке нефти у России
Правительство Индии намерено активизировать переговоры о долгосрочной закупке нефти у России, чтобы обеспечить стабильный доступ к ресурсам по выгодным условиям, пишет Business Standard.
Правительство Индии планирует ускорить заключение долгосрочного соглашения о закупке нефти у России к следующему финансовому году, который начнется в апреле, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники в министерстве нефти и природного газа. В обсуждении участвуют объединенные группы государственных нефтеперерабатывающих компаний, которые в ближайшее время должны активизировать переговоры с Россией.
Источники утверждают, что снижение цен на нефть в последние месяцы, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке, играет на руку индийским покупателям. Согласно прогнозам, Индия остается единственной крупной экономикой, где ожидается стабильный рост спроса на нефть. Это улучшает позиции Индии на переговорах.
Долгосрочное соглашение с Россией позволит Индии иметь постоянный доступ к нефти по более низкой цене и снизит волатильность цен. Министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури неоднократно заявлял о готовности продолжать закупать российскую нефть на удовлетворительных для Индии условиях.
Индия, являясь третьим по величине потребителем нефти в мире, зависит от импорта на 85% и закупает нефть из более чем 30 стран, включая Россию. Уже почти два года Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, занимая 38% в общем импорте на ноябрь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.
Между тем экспорт российских нефтепродуктов в Индию в августе достиг 130 млн долларов, восстановив лидирующую позицию после двухмесячного снижения поставок.