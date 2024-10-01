У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
Путин обсудил с главой Минэнерго энергостратегию до 2050 года
Путин провел встречу с главой Минэнерго Цивилевым, обсудили энергостратегию до 2050 года и ТЭК
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым, на которой обсуждались задачи топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включая подготовку энергостратегии до 2050 года и национальный проект в области ТЭК.
Глава Минэнерго информировал президента о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе и задачах на перспективу, доложил о ходе работ по обеспечению технологического суверенитета страны. Отдельно обсуждалась подготовка энергетической стратегии до 2050 года и национального проекта в области ТЭК «Новые атомные и энергетические технологии», говорится в Telegram-канале Кремля.
В сентябре Цивилев сообщал, что российская компания «Интер РАО» может стать инвестором нового проекта по добыче и переработке угля и производству электроэнергии в Узбекистане.