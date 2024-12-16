Стало известно о последствиях убийства министра по делам беженцев Афганистана

Al Jazeera сообщила о последствиях убийства министра по делам беженцев Афганистана Халила ур-Рахман Хаккани

Tекст: Мария Иванова

Кабул потрясен крупной политической атакой, передает Al Jazeera. В минувшую среду в результате теракта погиб министр по делам беженцев Талибана* Халиль Ур-Рахман Хаккани. Это убийство стало самым значительным политическим покушением в Афганистане после прихода «Талибана» к власти в 2021 году, отмечают аналитики.

Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ* в провинции Хорасан, что поднимает вопросы о возможных внутренних разногласиях в администрации «Талибана».

Халиль Ур-Рахман Хаккани был видной фигурой в сети «Хаккани», которая является ближайшим союзником «Талибана». До своей смерти он руководил операциями по безопасности в Кабуле и занимался сбором средств для своей сети. В 2011 году Министерство финансов США включило его в список террористов, установив награду до 5 млн долларов за информацию, ведущую к его аресту. Сеть «Хаккани» известна своей автономией и влиянием на правительство, включая попытки лоббировать женское образование в Афганистане.

Хотя«Талибан» отверг слухи о разногласиях, обсуждение потенциального внутреннего конфликта продолжается. Некоторые эксперты предполагают, что нападение может быть связано с внутренними разногласиями из-за усиливающихся ограничений на права женщин, которые поддерживаются верховным лидером «Талибана», но вызывают сопротивление внутри группировки «Хаккани». Несмотря на это, значительных боевых столкновений среди лидеров «Талибана» за последние три года не произошло.

Ответственность за убийство Хаккани взяла на себя ИГИЛ, что подчеркивает растущую угрозу этой группировки. Если ответственность действительно лежит на ИГИЛ, это может указывать на их продолжающуюся угрозу не только для Афганистана, но и для региона в целом. Несмотря на сокращение территории и потери среди руководства, ИГИЛ, по оценкам ООН, увеличила свое присутствие в Афганистане до 6 тыс. бойцов, отмечает Al Jazeera.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Jazeera сообщил, что министр по делам беженцев Афганистана Халил ур-Рахман Хаккани погиб в результате взрыва в здании министерства в центре Кабула.