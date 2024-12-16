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Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам россиян
Банки в России начали повсеместно уменьшать лимиты по кредитным картам из-за ограничений ЦБ
Клиенты российских банков столкнулись с многократным сокращением лимитов по кредитным картам из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой, пишут «Известия».
Банки начали резко снижать кредитные лимиты клиентов. Клиенты ВТБ заявляют о сокращении лимитов до 20 раз, например, с 200 тыс. рублей до 10 тысяч. В пресс-службе банка объяснили, что лимиты урезают клиентам с высокой долговой нагрузкой и просрочками, пишут «Известия».
Аналогичные жалобы поступают от пользователей «Альфа-банка» и Сбера, который аннулировал неиспользуемые лимиты, требуя минимальной активности по картам для их сохранения. Финансовые организации стремятся повысить качество кредитного портфеля перед ожидаемым повышением ключевой ставки до 23% 20 декабря.
Аналитик Владимир Чернов поясняет, что макропруденциальные лимиты ЦБ заставляют банки сокращать лимиты. Долговая нагрузка учитывает всю сумму лимита кредитной карты, даже если она не используется полностью. Это позволяет снизить расходы и улучшить показатели.
Уменьшение лимитов также связано с нежеланием банков предоставлять грейс-периоды, когда ставки по потребительским займам превышают 31%. Банки повышают комиссии, сокращают грейс-периоды и снижают лимиты по кешбэку.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил законопроект, позволяющий вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты для граждан.
В мае Банк России ввел более жесткие количественные ограничения по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.
В августе Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и повысил макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства.