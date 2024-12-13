Минобороны рассказало о сорвавшем наступление ВСУ командире Ческидове

Командир Павел Ческидов и его артиллерийский расчет уничтожили наступавшую пехоту и технику ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Командир Павел Ческидов с артиллерийским расчетом из отряда «Барс-16» помешал наступлению ВСУ. Ческидов получил информацию от корректировщика огня о скоплении противника и по координатам нанес точные удары из ствольной артиллерии. В результате было уничтожено несколько единиц автомобильной техники и значительное число украинской пехоты, передает ТАСС.

Сообщается, что благодаря метким ударам расчет Ческидова нанес серьезные потери противнику, что лишило его возможности продолжать атаку на позиции российских войск.

Также в Минобороны сообщили, что ефрейтор Никита Райдер, находясь на наблюдательном посту, заметил дрон-камикадзе противника. Не обнаружив российских беспилотников в зоне, Райдер уничтожил вражеский коптер из стрелкового оружия, предотвратив угрозу для своих.

Ранее Минобороны поделилось подробностями подвига башкирского танкиста, который, потеряв руку, увел танк из-под обстрела на Краснолиманском направлении, спасая экипаж.

Также Минобороны рассказало о героических действиях рядового Сергея Калашникова, который с помощью беспилотника обнаружил диверсионную группу ВСУ и передал их координаты для минометного удара.

До этого стало известно, что российский военнослужащий оборонял опорный пункт в одиночку три недели, несмотря на постоянные атаки противника и нехватку боеприпасов.