Российский боец рассказал, как три недели оборонял опорный пункт в одиночку

Российский боец Закарья Алиев рассказал об обороне захваченного у ВСУ опорного пункта в одиночку

Tекст: Антон Антонов

Боевая задача, по его словам, заключалась в неожиданном штурме на мотоциклах и захвате позиций ВСУ. На месте штурмовики обнаружили туннель, связывающий блиндажи противника. Алиев, используя гранаты, смог захватить в плен украинских солдат, которые позже погибли под украинскими же обстрелами. Он предложил им сдаться, подчеркнув, что не хотел убивать без необходимости, передает ТАСС.

ВСУ пытались вернуть утраченный опорный пункт, обстреливая его из танков и артиллерии, а также атакуя дронами. После эвакуации сослуживцев, среди которых были раненые, Алиев решил остаться и в одиночку оборонять позиции.

«У меня там было десять автоматов, два пулемета <…> Патронов было очень предостаточно: у них (ВСУ) под землей находился тайник. Так что боеприпасов было очень много. И было четыре каски, набитых гранатами. <…> Всем возможным пользовался, отбивался от них», – сказал он.

Алиев добавил, что ВСУ не понимали, что он остался один. «Потому что разбомбили одну точку мою – я через туннель в другую точку выходил, ее обстреливали, – рассказал он. – Когда танковые мины «Баба-яга» скидывала, взрыв был огромный, я вырубался. <…> Они думали, что я мертвый. Просыпался, обратно выходил, отстреливался».

Он рассказал, что эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь, так как все подступы обстреливались украинскими боевиками, передает РИА «Новости».

Возвращение к позициям сослуживцев прошло через минное поле, где Алиев едва не подорвался на танковой мине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.