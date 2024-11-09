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    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    14 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    35 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 21:21 • Новости дня

    Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.

    Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.

    Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате  бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.

    На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.

    В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.

    9 ноября 2024, 04:32 • Новости дня
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины

    В Британии заявили, что ЕС может списать неудачи по Украине на Трампа

    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Максим Попов

    Несмотря на страх перед Дональдом Трампом, европейские политики увидели в нем шанс снять ответственность за Украину, сообщила The Times.

    Как отметил колумнист Макс Гастингс, большинство европейских лидеров ненавидят и боятся Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто об этом не скажет, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме – Трамп сможет избавить их от хотя бы части ответственности за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Обозреватель подчеркнул, что  европейские государства устали от поддержки Киева и заинтересованы в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией. Это, по его мнению, объясняет, почему Трамп может стать удобным политическим козлом отпущения для Европы, в случае если ситуация не изменится в лучшую сторону.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    9 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщило Минобороны.

    Мозговенко известен под позывным «Охотник», он получил звание Героя России за проявленный в бою героизм, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Будучи заместителем командира боевой машины, он принимал участие в спецоперации с февраля 2022 года и неоднократно сталкивался с превосходящими силами противника.

    Во время одного из боев рота Мозговенко оказалась в полукольце вражеских сил. Получив задачу на отход, Вячеслав начал эвакуацию вооружения и личного состава. В ходе движения на запасные позиции он заметил приближающийся дрон противника. Поскольку вооружение боевой машины было повреждено, Вячеслав отбил дрон рукой, несмотря на риск.

    Из-за столкновения с дроном он получил тяжелые ранения и ожоги лица и дыхательных путей. Однако его действия позволили спасти жизни восьми военнослужащих, находившихся на броне, и экипаж машины. Подвиг младшего лейтенанта был отмечен высшей государственной наградой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии. До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

    Еще один военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 00:43 • Новости дня
    Guardian: Отношения Британии и Украины ухудшились из-за Storm Shadow

    В Британии отметили ухудшение отношений между Лондоном и Киевом после победы лейбористов

    Tекст: Максим Попов

    Отношения Британии и Украины ухудшились из-за отказа в поставках ракет Storm Shadow, что стало следствием победы лейбористов на выборах, сообщила Guardian.

    Как отметили журналисты, отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, передает ТАСС.

    Один из украинских чиновников заявил изданию, что «Стармер не дает нам дальнобойное оружие», и отметил, что ситуация изменилась по сравнению с периодом, когда премьер-министром был консерватор Риши Сунак. С этим согласен и другой высокопоставленный источник, отметивший, что план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не встретил поддержки в Лондоне, говорится в материале.

    Критике подвергается и нежелание Стармера совершить визит на Украину. По словам собеседника издания, возможные даты визита обсуждаются с августа, но Стармер несколько раз откладывал поездку.

    Напомним, 16 октября главком ВСУ Александр Сырский и глава штаба обороны Британии Тони Радакин обсудили возможности поражения военных объектов России «на стратегической глубине» в рамках украинского «плана победы».

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    9 ноября 2024, 07:18 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА, 28 единиц, было уничтожено над территорией Брянской области. В Курской области было сбито 12 беспилотников, в Новгородской – четыре, по два в Смоленской и Тульской областях, и по одному над территориями Орловской и Тверской областей, передает ТАСС.

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость проверки сообщений о развитии базы беспилотников в Финляндии, которая якобы будет использоваться для сбора разведданных у границ России.

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    8 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    WSJ: Макрон просил Трампа добиваться уступок от России по вопросу Украины

    The Wall Street Journal: Макрон просил Трампа добиваться уступок от России по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы будущий президент США добивался от России реальных уступок в дипломатических усилиях по Украине, пишет The Wall Street Journal.

    По информации издания, несмотря на настойчивость французского лидера, Трамп придерживался уклончивого подхода. Он в основном слушал и задавал вопросы, избегая конкретных обязательств по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

    Известно, что разговор между Макроном и Трампам состоялся сразу после того, как были объявлены результаты президентских выборов в США. Елисейский дворец охарактеризовал эти переговоры как «очень хорошие».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он сможет урегулировать украинский конфликт путем переговоров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Трамп преувеличивал, когда обещал завершить конфликт на Украине за одну ночь.

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    9 ноября 2024, 06:25 • Новости дня
    ВСУ применили слезоточивый газ против сдававшихся в Курской области

    Стало известно о применении ВСУ слезоточивого газа против сдававшихся в плен бойцов в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные применили слезоточивый газ против своих солдат, сдававшихся в плен российским войскам в Курской области, сообщил стрелок-санитар 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко.

    По словам Николенко, для него это стало «переворотом в сознании и настоящим моральным ударом», сообщило РИА «Новости».

    Известно, что в ночь на 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено.

    Как сообщило Минобороны, накануне группировка «Север» не позволила украинским боевикам пройти через государственную границу России у населенного пункта Новый Путь на Курском направлении.

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    8 ноября 2024, 23:15 • Новости дня
    Украинская разведка отреклась от связей с депутатом Шевченко

    ГУР Украины отреклось от связей с депутатом Шевченко, призвавшим Зеленского к диалогу с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Главное управление разведки Украины заявило, что Евгений Шевченко, призвавший к диалогу с Россией, не имеет отношения к их ведомству, и отвергло любую связь с ним.

    «Указанное лицо – не сотрудник ГУР», – заявил официальный представитель ведомства Андрей Юсупов, передает ТАСС.

    Как известно, в мае 2023 года, глава ГУР Кирилл Буданов (занесенный в список террористов и экстремистов на территории России) заявлял, что Евгений Шевченко использовался ведомством для общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Ранее Шевченко заявил, что президенту Зеленскому следует начать переговоры об урегулировании с Россией, так как, по его словам, «интересы страны важнее личных амбиций». Он также предупредил, что в случае бездействия Запад может заставить Зеленского уйти.

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    9 ноября 2024, 16:45 • Новости дня
    Российские военные сутки выдерживали газовую атаку ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Двое российских военных выдерживали газовую атаку со стороны украинских солдат в подвале деревенского дома, находясь под постоянным огнем и обстрелами.

    Двое российских военных почти сутки находились в подвале деревенского дома, подвергшись газовой атаке со стороны ВСУ, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Известно, что российские военные обнаружили противника в подвале дома и вступили в перестрелку. Однако после ликвидации украинских солдат они не смогли покинуть укрытие из-за продолжительных артиллерийских обстрелов и атак беспилотников.

    Бойцам доставляли респираторы, еду и воду с помощью дронов. Попав под обстрел, они получили множественные осколочные ранения. После длительного противостояния российским военным удалось покинуть опасную зону.

    Даже покинув место сражения, российские солдаты подверглись преследованию украинских дронов. Однако благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в виде рюкзака им удалось обезопасить себя от дальнейших атак.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили слезоточивый газ против своих солдат, которые сдавались в плен российским войскам в Курской области.

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    8 ноября 2024, 23:06 • Новости дня
    Зеленский назвал самые сложные участки фронта для ВСУ

    Зеленский отметил Кураховское и Красноармейское направления как самые сложные

    Кураховское и Красноармейское направления стали самыми сложными для Вооруженных сил Украины на данный момент, сообщил президент УКраины Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, именно эти участки требуют особого внимания и усилий со стороны военного командования и командиров бригад, передает ТАСС.

    Как заявили в Генштабе ВСУ 15 октября, «горячее всего» ситуация на подконтрольной украинским войскам части ДНР – на Кураховском, Покровском (Красноармейском) и Лиманском направлениях.

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    9 ноября 2024, 12:28 • Новости дня
    Ганчев: ВС России не дают украинской армии перегруппироваться на купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска активно препятствуют перегруппировке ВСУ на Купянском направлении, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Армия ВС РФ не оставляет ВСУ на Купянском направлении попыток для проведения перегруппировок. Их переправы уничтожаются, пути отступления контролируются нашей артиллерией и авиацией», – сказал Ганчев ТАСС.

    Он добавил, что часть подразделений ВСУ находятся в безвыходном положении.

    Ранее Ганчев сообщал, что ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска. Также он отмечал, что российские войска расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области.

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    9 ноября 2024, 01:55 • Новости дня
    Пушков заявил о приостановке поставок Киеву дальнобойных ракет из-за Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Европа поставит на паузу поставки дальнобойных ракет Украине, ожидая решения избранного президента США Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков.

    По словам Пушкова, несмотря на заверения Брюсселя о постоянной поддержке Киева, в европейских столицах многие решения будут заморожены до тех пор, пока Трамп не определится с подходом к Украине. «Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта, что и подтвердил саммит ЕС в Будапеште», – приводит ТАСС слова сенатора.

    Кроме того, Пушков допустил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет может быть закрыт навсегда. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых в США, а не в Европе.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow

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    9 ноября 2024, 06:02 • Новости дня
    Морпехи ЧФ захватили позиции ВСУ в Курской области

    Бригада морпехов Черноморского флота овладела позициями ВСУ в лесах Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Бойцы Черноморского флота захватили позиции ВСУ в лесной местности Курской области, обнаружили трофейное вооружение и документы украинских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны.

    Как подчеркнули в военном ведомстве, морпехи провели стремительный рывок на технике, прорвав минные заграждения, чтобы восстановить логистику для своих подразделений, передает ТАСС.

    Во время операции украинские войска были выбиты с занятых позиций.

    По словам бойца с позывным Истина, в результате боя были захвачены трофейное вооружение западного производства и документы украинских военнослужащих. Также были обнаружены шевроны ВСУ с флагами Британии и США.

    Напомним, накануне артиллеристы морской пехоты Северного флота уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    8 ноября 2024, 22:19 • Новости дня
    Захарова: Запад игнорирует методы насильственной мобилизации на Украине

    Официальный представитель МИД заявила о росте дезертирства в ВСУ и игнорировании Западом методов мобилизации

    Tекст: Максим Попов

    Мария Захарова обвинила Запад в игнорировании насильственной мобилизации на Украине, отметив рост дезертирства в ВСУ и деморализацию украинских войск.

    По словам Захаровой, в последнее время Генпрокуратура Украины зафиксировала значительное увеличение случаев дезертирства и самовольного оставления части военнослужащими ВСУ. В 2023 году было отмечено 17 658 случаев ухода в самоволку и 7883 дезертирства, тогда как в январе-сентябре 2024 года эти показатели выросли вдвое, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что, несмотря на эти данные, Еврокомиссия в своем ежегодном докладе об Украине назвала ограничения прав и свобод в стране «пропорциональными». По ее мнению, это свидетельствует о том, что в Брюсселе игнорируют методы, применяемые киевским режимом для мобилизации, выполняя предписание западных стран «воевать до последнего украинца».

    Дипломат указала, что перечисленные факты подтверждают актуальность спецоперации с целью денацификации и демилитаризации Украины.

    До этого Захарова сообщила, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами. Также дипломат рассказала, что Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Брюссель отказался от этого шага.

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    9 ноября 2024, 05:31 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 720 бойцов в зоне ответственности «Юг»

    Минобороны: В зоне «Юг» украинские войска потеряли до 720 бойцов и 105-мм орудие

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности группировки «Юг» украинские формирования потеряли до 720 военнослужащих и орудие L119, также разрушен полевой склад с боеприпасами, сообщило Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, подразделения «Южной» группировки войск продолжили активные действия, продвигаясь вглубь обороны противника. Они нанесли поражение силам и технике 28-й, 30-й, 33-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 119-й бригады территориальной обороны, передает ТАСС.

    Сообщается, что бои проходили в районах Северска, Николаевки, Звановки, Марково, Дальнего и Курахово. В результате потери украинских сил составили до 720 военнослужащих. Также было уничтожено 105-мм орудие L119. Кроме того, был уничтожен полевой склад с боеприпасами, что дополнительно ослабило возможности противника в этом районе, говорится в сообщении.

    Накануне стало известно, что со 2 по 8 ноября российские войска нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

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    9 ноября 2024, 00:31 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 19 дронов за сутки над территорией России

    Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Максим Попов

    В течение суток российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа, из которых шесть были сбиты над Воронежской областью и еще четыре – над Белгородской.

    Как отметили в военном ведомстве, два дрона были сбиты над Белгородской областью,  шесть над Воронежской областью, шесть над Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской областью, передает ТАСС.

    Напомним, 7 ноября стало известно, что водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов.

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      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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