Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.

Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.

Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.

На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.

В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.