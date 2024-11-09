В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.14 комментариев
Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком
Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.
В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.
Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.
Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.
На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.
В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.