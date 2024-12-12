Tекст: Ольга Иванова

Эти опасения связаны с использованием западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России. В НАТО полагают, что до разбирательств в международных судах может не дойти, но такие обвинения могут получить поддержку в странах Глобального Юга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Обеспокоенность в штаб-квартире НАТО возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». В Брюсселе опасаются, что Россия может использовать обвинительную аргументацию не в юридической, а в политической плоскости. По мнению специалистов альянса, наличие у Москвы неопровержимых доказательств агрессии Запада является тревожным сигналом для НАТО.

В СВР отмечают, что заявления России о непосредственном участии США, Британии и Франции в нанесении ударов западным оружием вызывают беспокойство в НАТО. Возможные обвинения России в адрес Запада могут иметь серьезные последствия, включая угрозу ответных действий со стороны Москвы. Обстановка в международных отношениях продолжает оставаться напряженной, а развитие событий требует повышенного внимания.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил, что действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту.