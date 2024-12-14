Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
ВС России частично выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
Военные частично выбили ВСУ с территории Часовярского комбината в ДНР
Российские военные, продвигаясь в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ с территории Часовярского огнеупорного комбината, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам эксперта, сейчас на этом участке фронта наблюдается «небольшая оперативная пауза», связанная с недавним рывком российских войск, передает ТАСС.
Марочко отметил, что в ходе наступления были заняты ключевые позиции, в том числе в центре Часова Яра и на его окраинах.
Он добавил, что на территории комбината еще продолжаются зачистки, также фиксируется деятельность украинских ДРГ.
Ранее сообщалось, что российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра.