Минобороны рассказало о подвиге рядового Калашникова в борьбе с диверсантами ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минобороны сообщило о героическом поступке рядового Сергея Калашникова, члена отряда «Барс-16». Как передает ТАСС, Калашников, находясь на наблюдательном посту, вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. В прилегающем лесном массиве он заметил группу украинских диверсантов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, которые двигались в сторону позиций отряда.

Оценив ситуацию, Калашников передал координаты расположения противника командованию, после чего по диверсантам был нанесен минометный удар. Рядовой продолжил наблюдение и заметил, что некоторые боевики укрылись в овраге. Скорректировав огонь, Калашников помог ликвидировать оставшихся в живых диверсантов повторным залпом. «Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы», – заявило Минобороны.

Кроме того, в ведомстве отметили подвиг рядового Тимура Михайлова, который доставлял боеприпасы в район, находящийся у линии боевого соприкосновения. Его автомобиль подвергся атаке FPV-дронов украинских сил. Благодаря быстрой реакции и умелому маневрированию, Михайлов избежал повреждения транспорта и своевременно доставил боеприпасы, что позволило усилить натиск на оборонительные рубежи противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий три недели оборонял опорный пункт в одиночку, несмотря на постоянные атаки противника и нехватку боеприпасов; сообщалось, что штурмовик 150-й дивизии прикрыл своих раненых товарищей в бою за Георгиевку, проявив героизм и стойкость под обстрелом.