Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
Штурмовик 150-й дивизии прикрыл раненых товарищей в бою за Георгиевку
В ходе боя за Георгиевку российский штурмовик из 150-й дивизии «Южной» группировки отразил атаку ВСУ, прикрывая двух раненых товарищей после взрыва противотанковой мины, рассказал участник боя с позывным «Китаец».
Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказал о бое за Георгиевку, где один из бойцов, с позывным «Малек», сумел в одиночку дать отпор наступающему противнику, прикрывая своих раненых товарищей, передает РИА «Новости».
По словам штурмовика, группа военных наткнулась на засаду ВСУ, после чего начался бой. Несмотря на ночной штурм с применением гранат и дымовых шашек, российские бойцы отказались сдаваться и успешно оборонялись. На утро противник применил противотанковую мину, чтобы добить российских солдат, но «Малек», оставшийся в сознании, сумел отбить атаку.
Позже раненых бойцов оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузия.
Кроме того, «Китаец» подчеркнул, что украинские силы избегают прямого контактного боя, предпочитая использовать беспилотники и артиллерию, поскольку российские военные более подготовлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки войск сумели освободить стратегически важные населенные пункты в ДНР, такие как Желанное Первое и Георгиевка.