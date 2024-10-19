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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    19 октября 2024, 09:58 • Новости дня

    Штурмовик 150-й дивизии прикрыл раненых товарищей в бою за Георгиевку

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боя за Георгиевку российский штурмовик из 150-й дивизии «Южной» группировки отразил атаку ВСУ, прикрывая двух раненых товарищей после взрыва противотанковой мины, рассказал участник боя с позывным «Китаец».

    Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказал о бое за Георгиевку, где один из бойцов, с позывным «Малек», сумел в одиночку дать отпор наступающему противнику, прикрывая своих раненых товарищей, передает РИА «Новости».

    По словам штурмовика, группа военных наткнулась на засаду ВСУ, после чего начался бой. Несмотря на ночной штурм с применением гранат и дымовых шашек, российские бойцы отказались сдаваться и успешно оборонялись. На утро противник применил противотанковую мину, чтобы добить российских солдат, но «Малек», оставшийся в сознании, сумел отбить атаку.

    Позже раненых бойцов оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузия.

    Кроме того, «Китаец» подчеркнул, что украинские силы избегают прямого контактного боя, предпочитая использовать беспилотники и артиллерию, поскольку российские военные более подготовлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки войск сумели освободить стратегически важные населенные пункты в ДНР, такие как Желанное Первое и Георгиевка.

    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    18 октября 2024, 13:58 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Telegram-канал ведомства, с 12 по 18 октября Вооруженные силы РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также места производства и хранения беспилотников. Уничтожены склады боеприпасов и временные пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

    В зоне ответственности группировки «Север» уничтожены подразделения танковых, механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 2745 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая два танка Leopard производства ФРГ и боевую машину пехоты Bradley производства США.

    Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в Луганской народной республике и уничтожила до 3150 военнослужащих противника. Были отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ, уничтожены 21 орудие полевой артиллерии и 21 полевой склад с боеприпасами.

    На Южном направлении освобожден населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике. Потери противника составили до 5080 военнослужащих, уничтожены 22 орудия полевой артиллерии и 14 полевых складов с боеприпасами.

    Группировка «Центр» освободила населенные пункты Михайловка и Красный Яр в Донецкой народной республике. Уничтожены 3350 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая 13 боевых бронированных машин.

    На Восточном направлении освобожден населенный пункт Левадное в Запорожской области. Противник потерял до 790 военнослужащих, уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки Caesar производства Франции.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям украинских бригад, потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 40 автомобилей. Средствами ПВО сбиты управляемые ракеты и 374 беспилотника. За неделю сдались в плен 48 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33 793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 735 танков и других бронемашин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 363 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 392 единицы специальной военной автомобильной техники.

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    18 октября 2024, 20:00 • Видео
    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    18 октября 2024, 22:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Россия вернула 95 попавших в плен к ВСУ военнослужащих

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, украинской стороне также переданы 95 военнопленных солдат ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Российские военные сейчас находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность связаться с родственниками. Позднее они вернутся в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Посредником в обмене выступили ОАЭ, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В конце августа состоялся обмен 115 российских военнопленных и 115 украинских военнопленных. В сентябре российская и украинская сторона провели обмен по формуле «49 на 49».

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    19 октября 2024, 03:29 • Новости дня
    Украина осудила стремление других стран к прямым переговорам с Россией

    Зеленский подверг критике желание партнеров Украины начать прямые переговоры с Россией

    Украина осудила стремление других стран к прямым переговорам с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако Зеленский выразил готовность включить предложения Китая, Бразилии и стран Африки в план мирного урегулирования. Он подчеркнул, что для остановки конфликта необходимы более жесткие санкции и давление на Россию со стороны таких стран, как Китай, Индия, США и Саудовская Аравия.

    Зеленский также сообщил, что украинская делегация в США обсудила приглашение Украины в НАТО и усиление ее вооруженных сил, получив «фидбэк» от Белого дома. «Мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами», – сказал он.

    Зеленский подчеркнул, что несмотря на частые обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО, некоторые страны, такие как Германия, сохраняют скепсис в отношении закрытия дверей для диалога с Россией. Однако переговоры с Францией проходят успешно, сказал он, добавив, что Париж оперативнее других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой.

    Зеленский вновь отметил важность вступления Украины в НАТО, заявив о якобы неисполненных гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму.

    «На сегодня, если вы посмотрите на все страны мира, где нет войн – это страны или НАТО, или страны, у которых есть соответствующее, сильное, опасное оружие. И Украина не получила ни первого, ни второго», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил в Верховной раде «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО и удары вглубь России западным оружием. Мировые СМИ подвергли критике «план» Зеленского.

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    18 октября 2024, 23:07 • Новости дня
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись с российскими военными, которых удалось вернуть из украинского плена.

    На видео, опубликованном в Telegram ведомства, военнослужащие садятся в автобусы. Один из них заявил: «Духом мы сильны, поэтому не надо отчаиваться».

    Напомним, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, украинской стороне также переданы 95 военнопленных солдат ВСУ.

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    18 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Оформлять статус ветерана боевых действий предложено с момента начала участия в СВО

    Минобороны предложило оформлять статус ветерана боевых действий с начала участия в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оформление статуса ветерана боевых действий добровольцам должно происходить с начала участия в спецоперации, такой проект постановления подготовлен Минобороны.

    Документ предусматривает, что добровольцы, участвующие в специальной военной операции, смогут получать статус ветерана с момента начала своего участия в боевых действиях, говорится в документе, передает ТАСС.

    Сейчас же статус ветерана оформляется позже. Новая норма позволит добровольцам и их семьям быстрее получить доступ к мерам социальной поддержки.

    Напомним, Минобороны предложило законопроект о признании добровольцев, участвовавших в защите госграницы, ветеранами боевых действий и выделении более 3,4 млрд рублей на реализацию инициативы.

    До этого президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий участникам специальной военной операции получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

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    19 октября 2024, 06:44 • Новости дня
    Порошенко обвинил украинскую власть в бегстве из Киева в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    После начала Россией специальной военной операции на Украине вся украинская власть покинула Киев, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

    Порошенко заявил, что «в первые часы» после начала СВО «вся власть слиняла из Киева», тогда как он сам, по его словам, находился в столице с оружием в руках, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Порошенко также подверг критике «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским. Порошенко усомнился в его эффективности: «Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский озвучил в Раде свой «план победы». Находясь на специальном заседании Европейского совета, он перечислил представителям ЕС пять основных пунктов, которые, по его мнению, необходимо осуществить для достижения перевеса в противостоянии с Россией. Западные и мировые СМИ критически встретили «план» Зеленского.


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    18 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Путин: Cовременная война – это «война математиков»
    Путин: Cовременная война – это «война математиков»
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники специальной военной операции считают боевые действия на Украине «войной математиков», сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

    «Еще совсем недавно говорили, что современный способ ведения борьбы – это противоборство технологий. Сегодня я уже от наших участников боевых действий услышал, что современная война – это «война математиков», – цитирует Путина ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел противоборство сторон, одна из которых использует средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие средства поражения противника, на что другая отвечает изменением программного обеспечения своих ударных вооружений. 

    Ранее глава Российского государства отмечал, что Россия в ходе специальной военной операции защищает будущее людей в Донбассе и всей страны в целом. Также он указывал, что настрой граждан страны на поддержку бойцов спецоперации является залогом побед.

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    19 октября 2024, 05:24 • Новости дня
    Зеленский назвал бегство молодежи с Украины серьезным вызовом для страны

    Tекст: Антон Антонов

    Отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью украинским СМИ, отвечая на вопрос об оттоке молодежи из страны при снижении возраста мобилизации, заявил: «Серьезный вызов. Это наше будущее». При этом он отметил, что во время вооруженного конфликта «в любом случае отток людей есть», передает РИА «Новости».

    Зеленский, комментируя опасения о возможном снижении возраста мобилизации, отметив, что некоторые западные партнеры высказывали желание, чтобы Украина пошла на этот шаг. Однако, по словам украинского лидера, Киев пока не планирует такие меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 300 тыс. украинских школьников выехали за границу перед началом учебного года. По мнению экспертов, их отъезд может быть связан с перспективами снижения возраста мобилизации в ВСУ до 18 лет.

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    18 октября 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин: К кризису на Украине привели действия Запада
    Путин: К кризису на Украине привели действия Запада
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

    «Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса, и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню: в 2014 году западные страны во главе с США организовали или не организовали если, то поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом на протяжении многих лет НАТО туда толкают», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что Запад в 2014 году начал войну на Украине, так как против не согласившихся с госпереворотом людей в этой стране начали проводить вооруженные акции с применением армии.

    В сентябре российский президент отмечал, что в ходе СВО Россия защищает будущее людей в Донбассе и всей страны в целом.

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    19 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину

    Полянский сообщил о заседаниях Совбеза ООН по украинскому кризису в октябре

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона запросила заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину и их последствиях для перспектив мирного урегулирования, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил в Telegram, что западные страны инициировали «заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине», которое должно состояться 21 октября.

    «Как всегда в конце месяца наши западные коллеги спешат «отметиться» по украинской тематике – надо ведь как-то держать ее «на плаву», – заявил Полянский, подчеркнув, что большинство членов ООН «интересуют уже совсем другие темы».

    В свою очередь, Россия запланировала два заседания. Первое – неформальное, по «формуле Арриа» – состоится 25 октября. Оно будет посвящено преступлениям киевского режима против мирных жителей российских регионов. В частности, речь пойдет о Курской области. На заседании планируется представить множество свидетельств, включая показания «от первого лица», сказал Полянский.

    Второе заседание запланировано на 31 октября и будет посвящено обсуждению поставок западного оружия на Украину и их последствиям для перспектив урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявил, что западные страны стремятся сделать украинский кризис центральной темой всех обсуждений в этой организации, а постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал Запад за использование Совета Безопасности ООН как «концертной площадки» для выступлений Владимира Зеленского.

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    18 октября 2024, 12:02 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши: План Зеленского не вызвал энтузиазма у стран НАТО

    Глава Минобороны Польши: План Зеленского по урегулированию конфликта не вызвал энтузиазма у стран НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Москвой не получил поддержки на Западе, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, на заседании военных лидеров стран НАТО и в совете ЕС наблюдается большая усталость от войны, и так называемый план Зеленского не был воспринят с энтузиазмом, «поскольку ситуация на фронте очень сложная», передает ТАСС.

    Министр заявил, что «план» Зеленского не предлагает ясного и убедительного выхода из сложившейся ситуации, и не изменит действительность.

    Ранее Зеленский не смог ответить на критику журналистов по поводу его «плана» урегулирования конфликта перед встречей Евросовета в Брюсселе.

    Напомним, Зеленский представил в Верховной раде «план победы над Россией», в свой «план» он включил два секретных приложения, доступных только ключевым западным военным державам.

    Также Зеленский призвал западные страны передать Украине средства неядерного сдерживания России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала план Зеленского набором бессвязных лозунгов.

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    19 октября 2024, 00:08 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что беспилотник был сбит силами российской ПВО, никто не пострадал, разрушений нет

    Напомним, около 21.30 мск над Брянской областью также был уничтожен украинский беспилотник.

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    19 октября 2024, 07:13 • Новости дня
    Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотников на Брянскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что перехвачено и сбито семь БПЛА самолетного типа. Один из них сдетонировал «в чердачной части нежилого здания», вызвав пожар. Возгорание ликвидировано.

    Напомним, украинские БПЛА также были сбиты над Ростовской областью.

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    18 октября 2024, 22:27 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Брянской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что БПЛА уничтожен около 21.30 мск.

    Как указал в Telegram губернатор региона Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, накануне сообщалось, что над российскими регионами сбили 28 украинских беспилотников.

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    Главное
    Франция выступила за приглашение Украины в НАТО
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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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