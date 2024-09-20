Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка за этот период также отразила 14 контратак штурмовых групп ВСУ и поразила нескольких украинских бригад, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла более 4855 человек, танк, две немецкие БМП Marder, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции РЭБ и 11 полевых складов боеприпасов.

Между тем подразделения группировки войск «Центр» улучшили свои позиции и поразили формирования танковой, шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также нескольких бригад нацгвардии и полиции Украины. Отразили 58 контратак.

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 3610 человек, танк, 11 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 29 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику нескольких бригад ВСУ, отразила 11 контратак. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 735 человек, два танка, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, в зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 355 военнослужащих, два танка, 27 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.