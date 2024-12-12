Лавров и МИД ОАЭ договорились работать со всеми силами в Сирии

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили созыв международной встречи по Сирии

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора согласились работать с сирийскими силами для созыва международной встречи по Сирии, сообщает ТАСС.

В сообщении МИД РФ отмечается, что стороны намерены ускорить проведение встречи в интересах запуска инклюзивного национального диалога.



Лавров и Аль Нахайян подчеркнули важность привлечения всех политических и этноконфессиональных сил Сирийской Арабской Республики. Это будет соответствовать принципам, закрепленным в резолюции Совета Безопасности ООН № 2254. Данное решение было принято в развитие контактов, состоявшихся в последние дни на различных уровнях между Россией и арабскими государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ (запрещена в России) преждевременно, однако это не должно мешать переговорам. Генерал курдских сил в Сирии Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ* (запрещена в России) усилиться, поскольку курдские силы вынуждены отвлекать войска от охраны тюрем для обороны рубежей. В Сирии планируется внедрить турецкую модель управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства, сообщает газета Turkiye.