Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Дания предложила сирийцам 25 тыс. евро за возвращение домой
Министр интеграции Дании предложил сирийским беженцам до 25 тыс. евро за возвращение домой
Министр интеграции Дании Коре Дюбвад сообщил о предложении выплат сирийским беженцам до 25 тыс. евро для возвращения на родину, подчеркнув, что оценка безопасности поездки в Сирию не проводится.
Дания предложила сирийским беженцам значительную финансовую помощь для возвращения на родину, передает ТАСС. Министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Коре Дюбвад заявил в интервью телеканалу MTV3, что сумма выплат составит от 20 до 25 тыс. евро.
«Тем, кто хочет возвратиться на родину, мы предлагаем около 20-25 тыс. евро, чтобы они могли вернуться. Я думаю, что в этой ситуации было бы логично, чтобы часть беженцев вернулась туда, чтобы построить лучшее будущее», – сказал Дюбвад.
На вопрос о безопасности возвращения в Сирию министр отметил отсутствие возможности проводить такие оценки. Он подчеркнул, что не может дать оценку безопасности поездки в Сирию, оставляя это на усмотрение самих беженцев.
Телеканал также сообщил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявляла о стремлении страны полностью отказаться от принятия просителей убежища. Это заявление подчеркивает ужесточение политики Дании в отношении иммиграции и интеграции, направленное на сокращение числа беженцев в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании и Норвегии временно прекратили обработку заявлений об убежище для сирийцев из-за нестабильности в этой стране, федеральное ведомство Германии по вопросам миграции также приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев, ссылаясь на неясную ситуацию в Сирии.
Сирийские беженцы начали массово возвращаться на родину из Турции через КПП Чильвегезю в провинции Хатай, где жандармерия создала отдельный пункт контроля для упрощения перехода границы.