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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    12 комментариев
    11 декабря 2024, 14:14 • Новости дня

    Дания предложила сирийцам 25 тыс. евро за возвращение домой

    Министр интеграции Дании предложил сирийским беженцам до 25 тыс. евро за возвращение домой

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр интеграции Дании Коре Дюбвад сообщил о предложении выплат сирийским беженцам до 25 тыс. евро для возвращения на родину, подчеркнув, что оценка безопасности поездки в Сирию не проводится.

    Дания предложила сирийским беженцам значительную финансовую помощь для возвращения на родину, передает ТАСС. Министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Коре Дюбвад заявил в интервью телеканалу MTV3, что сумма выплат составит от 20 до 25 тыс. евро.

    «Тем, кто хочет возвратиться на родину, мы предлагаем около 20-25 тыс. евро, чтобы они могли вернуться. Я думаю, что в этой ситуации было бы логично, чтобы часть беженцев вернулась туда, чтобы построить лучшее будущее», – сказал Дюбвад.

    На вопрос о безопасности возвращения в Сирию министр отметил отсутствие возможности проводить такие оценки. Он подчеркнул, что не может дать оценку безопасности поездки в Сирию, оставляя это на усмотрение самих беженцев.

    Телеканал также сообщил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявляла о стремлении страны полностью отказаться от принятия просителей убежища. Это заявление подчеркивает ужесточение политики Дании в отношении иммиграции и интеграции, направленное на сокращение числа беженцев в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании и Норвегии временно прекратили обработку заявлений об убежище для сирийцев из-за нестабильности в этой стране, федеральное ведомство Германии по вопросам миграции также приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев, ссылаясь на неясную ситуацию в Сирии.

    Сирийские беженцы начали массово возвращаться на родину из Турции через КПП Чильвегезю в провинции Хатай, где жандармерия создала отдельный пункт контроля для упрощения перехода границы.

    10 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии, после входа в него сил вооруженной оппозиции. Родственник экс-президента руководил силами национальной обороны.

    Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на Alkhali24.

    Издание уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего национальные силы обороны. Причиной расправы стали родственные связи казненного с бывшим президентом и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада. Казнь была проведена вскоре после перехода города под контроль оппозиционных сил.

    Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии

    Глава Минобороны Израиля заявил об уничтожении флота ВМС Сирии

    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские ВМС в ходе операции уничтожили военный флот Сирии, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Кац подчеркнул, что в ходе операции в ночь на вторник израильские ВМС добились полного уничтожения сирийского флота, передает ТАСС.

    Ранее израильские силы нанесли удары по сирийской Латакии, что затронуло военные объекты и порт, где были дислоцированы корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Израиль начал раздел Сирии, впервые с 1973 года вошел на территорию страны, а танки ЦАХАЛ оказались в 20 километрах от Дамаска.

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны.


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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии

    Турция осудила действия Израиля на сирийской территории

    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии
    @ Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвинив его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии, и выразил поддержку сирийскому народу.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своими действиями угрожает будущему Сирии. В своем выступлении на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции он подчеркнул, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Фидан отметил, что когда международное сообщество оставило Сирию без поддержки, Турция стала единственной страной, которая встала на защиту сирийского народа. Теперь, по его словам, сирийцы могут вернуться в свою страну, а Турция готова работать со всеми сторонами для создания мирной Сирии, свободной от терроризма и дискриминации.

    Министр осудил Израиль за «оккупационный менталитет» и подчеркнул, что израильская агрессия и беззаконие продолжаются. «Мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства. Он выразил надежду на мир и стабильность в Сирии и отметил, что Турция поможет сирийцам восстановить страну.

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    10 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщает Reuters.

    Как передает ТАСС, агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции в Сирии приняло решение о выводе своих бойцов из занятых городов. Вместо них на места будут направлены полицейские и силы безопасности. Эти подразделения связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность которой признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.

    Отмечается, что данное решение связано с необходимостью поддержания порядка на контролируемых ранее территориях. Однако Reuters не приводит дополнительных подробностей о причине такого решения и его ожидаемых последствиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

    Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства, и президент Турции Тайип Эрдоган указал на важность мирного урегулирования в стране.

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, что вызвало осуждение со стороны ведущих стран арабского мира.


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    11 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии

    Фидан: Страны ЕС, ООН и Ближнего Востока поддержали принципы Турции по Сирии

    Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии
    @ AHMED JALIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что международные организации и правительства стран поддержали предложенные Турцией принципы политического урегулирования в Сирии, направленные на решение ключевых проблем региона.

    Фидан заявил, что международное сообщество поддерживает подход Анкары к политическому урегулированию в Сирии, сообщает ТАСС. Он отметил, что Турция активно сотрудничает с международными организациями и представителями различных стран, включая Европейский союз и ООН, чтобы обеспечить быструю реакцию на экономические и социальные проблемы в Сирии.

    Фидан подчеркнул, что Турция стремится к созданию в Сирии условий, где отсутствуют терроризм и угрозы соседним странам, а также уважаются права всех меньшинств. Он заявил, что это должна быть страна, в которую возвращаются беженцы, и где каждый может чувствовать себя в безопасности. Также важным аспектом является обеспечение имущественных прав граждан.

    Министр заверил, что сформулированные Турцией принципы нашли полную поддержку среди ее международных партнеров. Фидан добавил, что пока властные структуры в Дамаске действуют в соответствии с этими принципами, международное сообщество будет продолжать поддерживать предложенную Турцией концепцию урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвиняя его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поддержать инклюзивное правительство в Сирии; Турция укрепила свое влияние в Сирии после падения режима Башара Асада, что позволяет Эрдогану претворять в жизнь давние политические планы.

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    11 декабря 2024, 01:32 • Новости дня
    Оппозиция захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии

    Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская вооруженная оппозиция объявила о полном контроле над Дейр-эз-Зором, ключевым городом на северо-востоке страны, сообщило «Аль-Ватан».

    По информации издания, вооруженная оппозиция в Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор. Это произошло после интенсивных боев и отступления правительственных сил, передает РИА «Новости».

    «Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении командования.

    Журналисты отметили, что в настоящее время оппозиционные отряды продвигаются вглубь города, укрепляя свои позиции и создавая блокпосты. Захват Дейр-эз-Зора может существенно изменить динамику вооруженного конфликта в регионе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря руководство сирийской оппозиции приказало своим бойцам отступить из занятых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). До этого в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час.

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    11 декабря 2024, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о решении США оставить войска в Сирии после падения Асада

    Reuters: Вашингтон оставит войска в Сирии после падения режима Асада для борьбы с ИГИЛ

    Стало известно о решении США оставить войска в Сирии после падения Асада
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американские войска останутся в Сирии после падения режима Башара Асада в рамках миссии по борьбе с терроризмом, сосредоточенной на уничтожении боевиков ИГИЛ, пишет Reuters.

    Американские войска останутся на территории Сирии после падения режима президента Башара Асада, сообщает Reuters. Об этом заявил Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что присутствие американских сил в Сирии направлено на борьбу с исламистами группировки «Исламское государство».

    Файнер отметил, что войска США находятся в Сирии уже более десяти лет с целью борьбы с ИГИЛ, и подчеркнул, что Америка продолжает придерживаться этой миссии. На вопрос о том, останутся ли американские войска в Сирии, Файнер ответил утвердительно. В 2014 году «Исламское государство» захватило обширные территории Сирии и Ирака, но было выбито оттуда коалицией под руководством США к 2019 году.

    После захвата Дамаска сирийскими повстанцами и бегства Асада в Россию Вашингтон рассматривает свое военное присутствие как защиту от возможной нестабильности. Остается неясным, как новые сирийские власти будут относиться к присутствию американских войск. США по-прежнему считают террористической организацией суннитскую группу «Хайят Тахрир аш-Шам», которая играла ключевую роль в свержении Асада.

    Файнер также сообщил, что нет никаких формальных изменений в политике США по отношению к террористическим группам. Он отметил, что Вашингтон будет следить за действиями этих групп, чтобы оценить их намерения. Кроме того, администрация Байдена поддерживает контакт с командой новоизбранного президента Дональда Трампа, информируя ее о событиях в Сирии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в Сирии, несмотря на драматическую обстановку.

    Российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, оставив их до падения режима Башара Асада.

    В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.

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    10 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон занялся поиском союзников для защиты интересов США в Сирии

    Washington Post: США будут искать партнеров в Сирии для обеспечения безопасности страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские ведомства ведут работу по оценке сирийских группировок для выбора потенциальных партнеров, которые соответствуют интересам безопасности США, сообщает Washington Post.

    Как пишет ТАСС, газета Washington Post сообщила, что разведка США и Пентагон активно ищут потенциальных партнеров в Сирии. Целью является нахождение групп, которые бы соответствовали интересам безопасности США. Источник из оборонных кругов сообщил изданию о стратегии, направленной на оценку различных группировок в регионе.

    Пентагон участвует в коллективной работе, используя данные ряда разведывательных ведомств США. Основное внимание уделяется оценке группировок, которые могут стать надежными союзниками для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии. Такие партнеры считаются необходимыми для противодействия угрозам и обеспечения стратегических интересов США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент признал террористом и разыскивает, Пентагон заявил о предотвращении применения химического оружия в Сирии, а Госдепартамент призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии.

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    11 декабря 2024, 00:29 • Новости дня
    ООН сообщила о резком росте цен на хлеб в сирийских городах

    ООН сообщила о нехватке продовольствия и переполненности больниц в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%, говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов при ООН.

    Как сообщило ТАСС, в Сирии наблюдается серьезная нехватка продовольствия в крупных городах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Дейр-эз-Зоре, Дамаске и Хаме.

    Также дефицит отмечается в Идлибе и Алеппо, где цена на хлеб за период с 27 ноября по 9 декабря увеличилась на 900%. Проблемы с продовольствием усугубляют уже сложившиеся тяжелые условия жизни населения.

    Кроме этого, в УКГВ отметили, что все больницы в Сирии переполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная организация по миграции при ООН обратилась с просьбой о выделении 30 млн долларов на помощь 700 тыс. жителей северо-запада Сирии.

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    11 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Лондонские торговцы напали на экс-чемпиона мира по боксу из-за поддержки Израиля

    Мэйуэзер подвергся нападению в Лондоне из-за поддержки Израиля в конфликте

    Tекст: Максим Попов

    Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой в лондонском ювелирном магазине из-за своей поддержки Израиля в конфликте с сектором Газа, сообщило The Sun.

    По информации издания, бывший чемпион мира по боксу в пяти категориях Флойд Мэйуэзер столкнулся с агрессивной толпой во время посещения ювелирного магазина в центре Лондона. Причиной конфликта стало то, что боксер открыто поддерживает Израиль в текущем конфликте в секторе Газа, передает ТАСС.

    Сообщается, что группа из 30 мужчин, включая сотрудников магазина, подошла к Мэйуэзеру и начала выражать свои претензии в резкой форме. Это вынудило телохранителей срочно вывести его из магазина и посадить в автомобиль, расположенный поблизости.

    Журналисты отметили, что около 10 мужчин пытались приблизиться к спортсмену, в то время как 25 человек оставались в стороне, снимая инцидент на камеру. Из толпы доносились расистские оскорбления и обвинения в одобрении геноцида палестинцев.

    Мэйуэзер не пострадал в результате инцидента. В ответ на агрессию он заявил: «Я горжусь своей поддержкой еврейского народа».

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    10 декабря 2024, 23:10 • Новости дня
    В Сирии сформировали временное правительство

    В Сирии сформировали временное правительство до 2025 года

    Tекст: Максим Попов

    В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.

    Аль-Башир пояснил, что временное правительство нацелено на обеспечение безопасности и поддержание государственных институтов, чтобы предотвратить развал государства, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул важность предоставления услуг гражданам, пока не будет сформирован новый кабинет министров.

    Функции нового кабинета включают работу над конституционными вопросами и поддержание стабильности в регионе. Аль-Башир выразил надежду на сотрудничество с министрами из прежнего кабинета, несмотря на стоящие перед правительством вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии. Оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.

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    11 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Bloomberg заявил о «крахе» стратегии России в Африке из-за Сирии

    Bloomberg: Потеря базы Хмеймим ослабит возможности России в Африке

    Tекст: Мария Иванова

    Крах режима Башара Асада в Сирии угрожает российской авиабазе Хмеймим, через которую Москва осуществляет транспортировку военных и персонала в страны Африки, такие как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, усиливая влияние на континенте, отмечает Bloomberg.

    Крах режима Башара Асада в Сирии угрожает российской авиабазе Хмеймим, которая используется для обеспечения влияния России на Африку, пишет Bloomberg. С помощью этой базы Россия отправляет персонал и военное снаряжение в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В частности, это помогло Москве восстановить часть влияния времен холодной войны, особенно в таких странах, как Центрально-Африканская Республика и Судан, отмечает агентство.

    Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе играют ключевую роль в поддержке операций России в Африке. Однако после краха сирийского режима вся сеть, поддерживающая российские операции на континенте, может потребовать серьезной перестройки. Как отмечает Анас эль-Гомати, директор института Sadeq в Ливии, без надежного «воздушного моста» российская способность проецировать мощь в Африке окажется под угрозой.

    Несмотря на наличие четырех авиабаз в Ливии, их удаленность и ограничение воздушного пространства в Европе делают их мало пригодными для новой стратегии, отметил эль-Гомати. Руководитель центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов заявил, что потеря Хмеймима была бы значительной утратой для российских операций в Африке. Все поставки шли через эту базу, что особенно важно для страны без порта, такой как Центрально-Африканская Республика.

    С 2018 года Москва стремится восстановить влияние в Африке, отправив группу Вагнера для защиты президента Центрально-Африканской Республики. И несмотря на угрозы, представители африканских правительств уверены, что Россия найдет способы продолжать поддержку, возможно, используя Ливию или порты в Камеруне и Конго.

    Фидель Гоуанжика, советник президента Центрально-Африканской Республики, подчеркнул, что страна готова помочь Кремлю в отправке грузов и солдат. Представитель правительства Нигера Ибрагим Хамиду также заявил, что падение режима Асада не изменит отношения с Россией. Однако, как отмечает Ульф Лессинг из фонда Конрада Аденауэра, Россия столкнется с серьезными трудностями в поддержании своих операций в Африке.

    Напомним, российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, которые ранее использовались для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией.

    В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.

    Ситуация в Сирии остается драматической, Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан, сообщила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    10 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о плане G7 призвать к уважению прав сирийцев

    Лидеры G7 хотят, чтобы новые власти Сирии обеспечили соблюдение прав всех граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан Сирии и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

    Лидеры стран Группы семи (G7) призовут все оппозиционные силы в Сирии, претендующие на роль в управлении страной, продемонстрировать приверженность правам всех сирийцев, сообщает агентство Bloomberg. Это положение включено в проект заявления, который планируется выпустить на этой неделе. Дополнительно в документе подчеркивается важность безопасного возвращения сирийцев на родину после ухода Башара Асада.

    Как сообщалось ранее, лидеры G7 планируют провести встречу в онлайн-формате 13 декабря, на которой они намерены подтвердить свое единство перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. Одними из главных тем обсуждения станут ситуации на Украине и в Сирии. Кроме того, рассматривается возможность введения дополнительных санкций против России и КНДР.

    В конце ноября члены сирийских оппозиционных сил начали наступление на правительственные позиции в Алеппо и Идлибе. К 7 декабря они захватили крупные города, включая Алеппо и Дамаск. В результате сирийская армия покинула Дамаск, а президент Башар Асад оставил свой пост и страну после переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и танки ЦАХАЛ появились в 20 километрах от Дамаска; премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, а ведущие страны арабского мира осудили «агрессию» еврейского государства.

    Турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории и указало, что Израиль нарушает международные соглашения, заключенные в 1974 году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал создание инклюзивного сирийского правительства и указал на важность мирного урегулирования в стране.

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    11 декабря 2024, 11:27 • Новости дня
    Сирийская оппозиция обещала рассмотреть судьбу российских баз в стране

    Сирийские власти решили рассмотреть судьбу российских и американских военных баз в стране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России, учитывая интересы сирийского народа и России, сообщил сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш.

    Аллуш отметил, что вопрос российских военных баз будет рассмотрен новыми властями с точки зрения интересов сирийского народа и России. Аллуш подчеркнул, что решение будет принято в интересах суверенитета Сирии, передает ТАСС.

    Он также заявил, что народ Сирии сам будет решать вопрос о присутствии американских военных в стране. Он выразил надежду на то, что Сирия станет страной локального и глобального мира без иностранных военных баз.

    Ранее издание WP сообщало, что российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии.

    Судьба российских военных баз остается неясной на фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии.

    В Госдепе США заявили, что судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии.

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    10 декабря 2024, 22:03 • Новости дня
    ХАМАС передал Египту список израильских заложников

    ХАМАС передал Египту список удерживаемых израильских заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Движение ХАМАС передало египетской стороне список израильских заложников, содержащихся в секторе Газа, что стало частью усилий по заключению перемирия, сообщил телеканал Al Arabiya.

    Как сообщили журналисты, палестинское движение ХАМАС передало египетской стороне поименный список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Информация об этом поступила от источников телеканала, которые также отметили, что посредники ведут активные консультации для достижения соглашения о перемирии, передает ТАСС.

    По данным Al Arabiya, посредники оказывают давление на Израиль с целью отзыва войск из Филадельфийского коридора, расположенного на границе между Египтом и Газой. Источники утверждают, что контроль над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» должен перейти к Палестинской национальной администрации.

    Вместе с тем ни представители ХАМАС, ни официальные лица Египта на данный момент не подтвердили факт передачи списка заложников. Вопрос о передаче полномочий над пунктом «Рафах» также остается открытым.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, погибли около 1,2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность.

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