Дания предложила сирийцам 25 тыс. евро за возвращение домой

Министр интеграции Дании предложил сирийским беженцам до 25 тыс. евро за возвращение домой

Tекст: Денис Тельманов

Дания предложила сирийским беженцам значительную финансовую помощь для возвращения на родину, передает ТАСС. Министр по вопросам интеграции и иммиграции Дании Коре Дюбвад заявил в интервью телеканалу MTV3, что сумма выплат составит от 20 до 25 тыс. евро.

«Тем, кто хочет возвратиться на родину, мы предлагаем около 20-25 тыс. евро, чтобы они могли вернуться. Я думаю, что в этой ситуации было бы логично, чтобы часть беженцев вернулась туда, чтобы построить лучшее будущее», – сказал Дюбвад.



На вопрос о безопасности возвращения в Сирию министр отметил отсутствие возможности проводить такие оценки. Он подчеркнул, что не может дать оценку безопасности поездки в Сирию, оставляя это на усмотрение самих беженцев.

Телеканал также сообщил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявляла о стремлении страны полностью отказаться от принятия просителей убежища. Это заявление подчеркивает ужесточение политики Дании в отношении иммиграции и интеграции, направленное на сокращение числа беженцев в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании и Норвегии временно прекратили обработку заявлений об убежище для сирийцев из-за нестабильности в этой стране, федеральное ведомство Германии по вопросам миграции также приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев, ссылаясь на неясную ситуацию в Сирии.

Сирийские беженцы начали массово возвращаться на родину из Турции через КПП Чильвегезю в провинции Хатай, где жандармерия создала отдельный пункт контроля для упрощения перехода границы.