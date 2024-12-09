Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Дания и Норвегия приостановили предоставление сирийцам убежища
Дания и Норвегия приостановили рассмотрение заявлений об убежище для сирийцев
Власти Дании и Норвегии временно прекратили обработку заявлений об убежище для сирийцев из-за нестабильности в этой стране.
Как передает ТАСС, Дания и Норвегия приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от сирийских граждан. Это решение было принято на фоне текущей неопределенной ситуации в Сирии, которая делает невозможным оценку безопасности и обстановки в стране.
Датский совет по делам беженцев подтвердил, что в связи с неопределенностью в Сирии все заявления от сирийских беженцев временно не будут рассматриваться. Норвегия также объявила о приостановке рассмотрения таких заявлений до стабилизации ситуации, отмечает агентство AFP.
Иммиграционное управление Норвегии уточнило, что в данный момент не будет принимать решения о предоставлении или отказе в убежище для сирийских заявителей. Это решение направлено на предотвращение необоснованных решений, пока обстановка в Сирии не станет более предсказуемой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии. Сирийские беженцы начали массово возвращаться на родину из Турции через КПП Чильвегезю в провинции Хатай, где для упрощения перехода границы был создан отдельный пункт контроля. Большое количество сирийцев пересекли границу с Ливаном через нелегальные переходы, спасаясь от наступления вооруженной оппозиции на Дамаск.