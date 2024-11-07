Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» также провела успешное наступление, поразила формирования 68-й егерской бригады ВСУ и нескольким другим подразделениям противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В ходе боевых действий вооруженные формирования противника потеряли 455 человек. Сообщается об уничтожении шведского БТР Viking, американской боевой бронированной машины HMMWV, а также нескольких гаубиц и противотанковых пушек.

На Харьковском направлении в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и несколько единиц техники. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразила контратаки. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 430 человек.

Подразделения «Южной» и «Восточной» группировок успешно отразили атаки и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.

Ранее источник в силовых ведомствах сообщал, что ВС России установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР.

В прошлые сутки российские подразделения освободили Антоновку и Максимовку в ДНР. До этого российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в республике.