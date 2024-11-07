При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.9 комментариев
Российская артиллерия взяла под контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
Российские войска установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР, сообщил источник в силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что именно эта трасса являлась последним крупным маршрутом, по которому украинские войска в регионе получали снабжение. Теперь она находится под постоянным воздействием огня российской артиллерии. Эта мера может значительно осложнить логистику и снабжение украинской группировки в этом районе, передает ТАСС.
Контроль над трассой имеет важное стратегическое значение, так как он может повлиять на динамику военных действий в регионе. Огневой контроль позволяет российским силам ограничивать движение и снабжение украинских войск, что может привести к изменению баланса сил в данной части ДНР.
Ранее стало известно, что украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР после потери Ясной Поляны. При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.
Отметим, что подразделения группировок «Юг» и «Восток» за последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР.