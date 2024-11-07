Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

Tекст: Мария Иванова

Собеседник агентства отметил, что именно эта трасса являлась последним крупным маршрутом, по которому украинские войска в регионе получали снабжение. Теперь она находится под постоянным воздействием огня российской артиллерии. Эта мера может значительно осложнить логистику и снабжение украинской группировки в этом районе, передает ТАСС.

Контроль над трассой имеет важное стратегическое значение, так как он может повлиять на динамику военных действий в регионе. Огневой контроль позволяет российским силам ограничивать движение и снабжение украинских войск, что может привести к изменению баланса сил в данной части ДНР.

Ранее стало известно, что украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР после потери Ясной Поляны. При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

Отметим, что подразделения группировок «Юг» и «Восток» за последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР.