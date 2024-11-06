Спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк и 15 солдат ВСУ на юге Часова Яра

Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

Tекст: Евгений Поздняков

«Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

«Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

«Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

«Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.