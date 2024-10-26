Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает RT, трое российских бойцов провели десятидневный рейд в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Это позволило российским силам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться с весны.

Командир ДРГ и боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка рассказал, что их группа зашла на три километра вглубь территории, где противник подвозит провизию и боекомплекты.

Во время операции российские военные вступили в бой с украинскими солдатами. В первом блиндаже они ликвидировали двоих украинцев, а третьего взяли в плен. С помощью вражеской рации Тринашка хитростью заставил других украинских солдат подойти к ним. «Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», – рассказал Тринашка.

Когда украинские военные осознали, что попали в засаду, они начали использовать дроны и сбрасывать боеприпасы. Российские бойцы, несмотря на это, продолжили операцию и захватили у ликвидированных боевиков планшеты, телефоны и карты. Тринашка отметил, что за все время операции он спал не более четырех суток из-за постоянного напряжения и адреналина.

Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр, что может привести к ухудшению логистических возможностей ВСУ. Российские военные пересекли канал и закрепились на новой позиции, что усиливает окружение города и создает угрозу для основных каналов снабжения украинской группировки.