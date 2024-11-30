30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.10 комментариев
Минобороны Сирии опровергло отход войск из Хамы
Министерство обороны Сирии опровергло сообщения об отходе войск из провинции Хама
Сирийское министерство обороны опровергает слухи об отходе армии из провинции Хама, подтверждая, что войска остаются на своих позициях на севере и востоке региона и готовы к отражению возможных атак.
Министерство обороны Сирии опровергло информацию о якобы отходе сирийской армии из провинции Хама, сообщает РИА «Новости». По заявлению ведомства, войска продолжают занимать позиции на севере и востоке провинции, и данные о их отступлении, распространяемые террористическими группировками, не соответствуют действительности.
В заявлении сирийского Минобороны подчеркивается, что войска страны остаются в полной боевой готовности для отражения любых возможных атак со стороны террористов. По их словам, сообщения о перемещении войск являются частью информационной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.
Министерство также заверило, что их войска продолжают оказывать поддержку населению и активно работают над восстановлением инфраструктуры в освобожденных районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов, и военные готовятся к контрудару с поддержкой российской авиации.
Вечером в субботу в сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
Ранее сообщалось, что десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб, по данным Минобороны Сирии.