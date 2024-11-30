Минобороны Сирии опровергло отход войск из Хамы

Министерство обороны Сирии опровергло сообщения об отходе войск из провинции Хама

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Сирии опровергло информацию о якобы отходе сирийской армии из провинции Хама, сообщает РИА «Новости». По заявлению ведомства, войска продолжают занимать позиции на севере и востоке провинции, и данные о их отступлении, распространяемые террористическими группировками, не соответствуют действительности.

В заявлении сирийского Минобороны подчеркивается, что войска страны остаются в полной боевой готовности для отражения любых возможных атак со стороны террористов. По их словам, сообщения о перемещении войск являются частью информационной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

Министерство также заверило, что их войска продолжают оказывать поддержку населению и активно работают над восстановлением инфраструктуры в освобожденных районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов, и военные готовятся к контрудару с поддержкой российской авиации.

Вечером в субботу в сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Ранее сообщалось, что десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб, по данным Минобороны Сирии.