При отражении атаки в Алеппо и Идлибе погибли десятки сирийских военных

Tекст: Александра Юдина

Сирийские военные силы заявили о значительных потерях в ходе боевых действий против террористических группировок в Сирии, передает ТАСС.

Основная атака была проведена экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра*» при поддержке иностранных боевиков и тяжелого вооружения.

«В последние дни террористические организации, связанные с »Джебхат ан-Нусрой«, при поддержке иностранных боевиков и большого количества беспилотников, начали массированную атаку на наши позиции в Алеппо и Идлибе», – говорится в официальном заявлении Минобороны Сирии.

В ходе ожесточенных боев на фронте более чем в 100 км, десятки военнослужащих погибли и получили ранения.

В субботу израильские военные атаковали объекты в Сирии, используемые для контрабанды оружия «Хезболла», вблизи ливанской границы.