30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.6 комментариев
При отражении атаки в Алеппо и Идлибе погибли десятки сирийских военных
Десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает Минобороны Сирии.
Сирийские военные силы заявили о значительных потерях в ходе боевых действий против террористических группировок в Сирии, передает ТАСС.
Основная атака была проведена экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра*» при поддержке иностранных боевиков и тяжелого вооружения.
«В последние дни террористические организации, связанные с »Джебхат ан-Нусрой«, при поддержке иностранных боевиков и большого количества беспилотников, начали массированную атаку на наши позиции в Алеппо и Идлибе», – говорится в официальном заявлении Минобороны Сирии.
В ходе ожесточенных боев на фронте более чем в 100 км, десятки военнослужащих погибли и получили ранения.
В субботу израильские военные атаковали объекты в Сирии, используемые для контрабанды оружия «Хезболла», вблизи ливанской границы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ