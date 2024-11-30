Израиль атаковал объекты в Сирии у границы с Ливаном

Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью

Боррель назвал ближневосточный конфликт угрозой международным отношениям и Европе

Tекст: Евгения Караваева

Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью, которая может дать метастазы и повлиять на международные отношения и европейские общества, передает ТАСС.

Он сделал это заявление перед началом конференции в Брюсселе, посвященной ближневосточному урегулированию. Боррель выразил обеспокоенность по поводу того, что конфликт может затронуть не только местный регион, но и весь мир.

Боррель призвал все стороны, участвующие в поддержке решения о двух государствах, продолжать свои усилия, отметив, что без этого не будет мира на Ближнем Востоке, а без мира весь регион окажется в опасности. По его мнению, международное сообщество на протяжении многих лет обсуждало урегулирование конфликта, но не предпринимало конкретных действий. Он подчеркнул, что настало время действовать решительно, назвав прекращение огня в Ливане лучом надежды.

С 1 декабря Жозеп Боррель передает свой пост Кае Каллас из Эстонии. С этого же дня начинает работу новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Это изменение в руководстве может стать важным моментом в подходе Евросоюза к ближневосточному урегулированию и другим международным вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Но накануне перемирия израильские ВВС атаковали секретный ракетный завод в Баальбеке.

Тем временем сирийские боевики в районе Алеппо захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.