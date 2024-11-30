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Израиль атаковал объекты в Сирии у границы с Ливаном
Израильские ВВС ударили по объектам у границы с Ливаном из-за контрабанды оружия
Израильские военные атаковали объекты в Сирии, используемые для контрабанды оружия «Хезболла», вблизи ливанской границы, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Уточняется, что израильские ВВС нанесли удары по объектам военной инфраструктуры на сирийской территории, прилегающей к ливанской границе, передает РИА «Новости».
По данным ЦАХАЛ, эти объекты использовались для контрабанды оружия движению «Хезболла», что является нарушением действующего соглашения о прекращении огня.
По информации пресс-службы, удар был совершен после того, как была обнаружена активность, связанная с перевозкой оружия «Хезболла» через границу.
Напомним, в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли не менее 13 палестинцев, среди которых жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат. Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.