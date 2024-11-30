Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов

Tекст: Валерия Городецкая

В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Багаи осудил нападение, отметив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности как на правовом, так и на международном уровнях.

Напомним, десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещено в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось, что граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии.