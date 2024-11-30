30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.10 комментариев
Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
В сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Багаи осудил нападение, отметив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности как на правовом, так и на международном уровнях.
Напомним, десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещено в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось, что граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ