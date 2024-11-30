30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.9 комментариев
Россияне не пострадали в результате событий в Сирии
Посольство: Россияне не пострадали в результате событий последних дней в Сирии
Граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии, сообщает посольство РФ в Дамаске, функционирующее в обычном режиме, но с усиленной охраной.
Граждане Российской Федерации не пострадали во время недавних событий в Сирии, передает ТАСС. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Дамаске. Несмотря на текущую ситуацию, работа дипломатического представительства продолжается в обычном режиме.
Представитель посольства отметил: «По имеющейся информации, пострадавших среди российских граждан нет». При этом, как сообщили в диппредставительстве, охрана посольства постоянно усилена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки сирийских военных погибли и получили ранения в субботу при нападении экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб.
Причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности, а также удары Израиля по проиранским силам в САР и Ливане, в результате чего террористы сейчас контролируют многие районы Алеппо, заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов.