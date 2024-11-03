Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
В Крыму решили оценить ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат
Глава крымского парламента сообщил об оценке ущерба от украденных Украиной пенсий
В Крыму намерены оценить ущерб от пенсий и соцвыплат, которые были похищены Украиной десять лет назад, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что данный подсчет необходим для определения общей суммы убытков, понесенных крымчанами, передает РИА «Новости».
Константинов отметил, что в результате этих преступлений пострадали не только крымские банки, но и их вкладчики.
Крым за годы нахождения в составе Украины понес колоссальный ущерб, который планируется оценить по специальной методике.
Также в Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины.
Между тем арбитражный суд Республики Крым удовлетворил первые два иска крымских предприятий к Украине из-за водной блокады полуострова.