Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
В Крыму решили подсчитать ущерб от пребывания в составе Украины
Крым за годы нахождения в составе Украины понес колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет – сложная задача, требующая специальной методики», – сказал Константинов РИА «Новости»
По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесенного полуострову в результате энергетической блокады. Далее эксперты займутся продовольственной, банковской и другими блокадами. Также будут оценены потери, нанесенные Крыму колониальным режимом, установленным Украиной.
Ранее Крым подал иск к Украине на более чем 3,15 трлн рублей по факту энергетической блокады полуострова в 2015 году.