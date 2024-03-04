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    В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    11 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    38 комментариев
    4 марта 2024, 12:19 • Новости дня

    Крым подал иск к Украине на более чем 3,15 трлн рублей

    Власти Крыма подали в суд иск к Украине об энергетической блокаде на более чем 3,15 трлн рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Республики Крым (РК) подало в Арбитражный суд региона иск к Украине об энергетической блокаде полуострова в 2015 году, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

    С Украины требуют взыскать ущерб бюджету Крыма на сумму более 3 трлн 156 млрд рублей, передает ТАСС.

    Крымские власти, по словам Константинова, продолжают формировать претензии к Украине.

    Ранее сообщалось, что в иск за энергоблокаду Крыма включен 51 том документов.

    2 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров

    Канцлер Германии Шольц пообещал в срочном порядке расследовать ситуацию с записью разговора офицеров

    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Канцлер назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», в данный момент инцидент выясняется очень тщательно, интенсивно и быстро, передает ТАСС.

    Также Шольц обещал оперативные разъяснения на фоне публикации записи разговора военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Коментарии (43)
    1 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Симоньян выложила расшифровку разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что в Германии официально пока не ответили на ее пост о полученной аудиозаписи разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста, и сообщила, что выкладывает расшифровку разговора.

    Ссылку на расшифровку Симоньян дала в своем Telegram-канале.

    Особо она отметила один из фрагментов разговора, когда один из участников затронул тему «уничтожения моста». «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», – приводятся его слова в публикации.

    Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, уточнила главред RT.

    Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

    В ходе разговора Фроштедте упоминает «две интересные цели», одна из которых – «мост на востоке», а также «склады боеприпасов, которые находятся выше». «Мост на востоке», по его словам, достать тяжело, однако ракеты Taurus на это способны. Поразить можно и склады боеприпасов, констатирует он. Фроштедте спросил, какую цель преследует бундесвер – им нужен мост или военные склады.

    Фроштедте говорит, что для уничтожения Крымского моста ракет Taurus будет недостаточно. Кроме того, по его словам, нужны данные со спутников. Он поинтересовался, сможет ли германская сторона за короткий срок – за месяц – «подготовить украинцев к выполнению такой задачи». «Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост?» – также спросил он.

    После этого в разговоре звучит фраза, на которую выше обратила внимание Симоньян. Эти слова сказал офицер бундесвера по фамилии Фенске.

    После этого Герхартц предложил использовать ракеты Taurus с французским истребителем Dassault Rafale. «Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост», – ответил Фенске.

    Фроштедте отметил, что при планировании такой операции бундесвер должен будет «указывать главные точки» Крымского моста, куда ВСУ должны будут нанести удары.

    Со своей стороны Герхартц заметил, что украинцы хотят уничтожить Крымский мост, и это известно всем. Он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение, его охраняют, отметил он.

    Герхартц высказал «определенные опасения» по поводу прямой связи немецких военных с украинскими вооруженными силами и предложил «хитрость»: откомандировать военнослужащих Германии в MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale, европейский производитель и разработчик ракетных систем). «Таким образом прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будут существовать с нашими ВВС», – уверен он.

    Грефе в ответ подчеркнул, что это не имеет значения, поскольку с самого начала нужно избежать формулировок, которые бы сделали Германию стороной конфликта. «Я, конечно, немного утрирую, но если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, – это уже участие, мы этого делать не будем», – заявил он.

    Офицер заявил, что немецкая сторона будет участвовать в обучении украинских военных, пообещает «подготовить дорожную карту». Процесс подготовки, по его словам, будет разделен на части, причем короткий трек займет две недели, чтобы украинские военные «как можно раньше могли применить ракеты».

    «Только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым», – сказал Грефе.

    Ранее Симоньян заявила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту. Кроме того, он задал немецким властям четыре вопроса в этой связи.

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    1 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ

    Участником беседы об уничтожении Крымского моста оказался глава ВВС Германии Грефе

    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ
    @ U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Jordan Hack

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждавшими атаку на Крымский мост офицерами ФРГ оказались высокопоставленные военные, один из них – бывший военный атташе в США и глава отдела операций и учений командования ВВС бундесвера и командующий ВВС ФРГ, утверждают информационные агентства.

    Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе учился в университете бундесвера в Мюнхене, готовился в качестве пилота истребителя F-4 в США, передает РИА «Новости».

    Также он занимал должность военного атташе в США. В 2023 году он проводил встречу на американской базе Эндрюс в Мэриленде с главой нацгвардии ВВС США генерал-лейтенантом Майклом Ло.

    Другой участник разговора Инго Герхартц с 2018 года находится в должности командующего (инспектора) ВВС Германии. В его подчинении, согласно открытым данным с сайта бундесвера, находится около 30 тыс. военных. Он вступил ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают решение взять на вооружение F-35.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора.

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    2 марта 2024, 10:30 • Новости дня
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором, заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

    По его словам, разваливший Украину и обрекший граждан страны на вымирание Зеленский не достоин такого подарка, передает РИА «Новости».

    «Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч – это исторический позор», – подчеркнул Абажер.

    Также глава крымской болгарской автономии отметил, что властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским «заокеанскому хозяину».

    Накануне власти Крыма начали готовить новый иск к Украине.

    Коментарии (27)
    2 марта 2024, 08:02 • Новости дня
    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым

    На днище машины при въезде в Крым нашли СВУ с частями иностранного производства

    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На днище автомобиля, который въезжал в Крым с севера, найдено самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства, поставляемыми на территорию Украины странами НАТО, сообщили в силовых структурах.

    Машина, которой управлял сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, въехала через пункт пропуска «Джанкой». СВУ находилось прямо под водительским сидением. Устройство, обезвредили взрывотехники, передает РИА «Новости».

    Напомним, в октябре 2023 года в Новой Каховке Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения ЕР Владимира Малова. В августе сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. В декабре 2022 года взорвали машину первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка.

    В 2022 году на Крымском мосту произошел теракт – был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. СБУ признала причастность Киева к теракту.

    Коментарии (6)
    2 марта 2024, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала реакцию Берлина на скандал с записью разговора офицеров

    Захарова обвинила Берлин в попытке «замести следы» после скандала с разговором офицеров про атаку на Крымский мост

    Захарова раскритиковала реакцию Берлина на скандал с записью разговора офицеров
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что бундесвер настоял на блокировке в соцсетях страниц, распространявших запись разговора немецких офицеров про атаку на Крымский мост.

    О том, что «бундесвер настоял на блокировке аккаунтов» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), «распространявших запись беседы немецких военных», сообщило издание Bild.

    Захарова в Telegram назвала это попыткой «замести следы». Она предположила, что повторится сценарий «немецкого «расследования» терактов на «Северных потоках». Как заявила Захарова, «граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

    Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи Украине в нанесении удара по Крымскому мосту опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

    Коментарии (8)
    2 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной

    Spiegel сообщил о решении минобороны Германии считать запись разговора офицеров про атаку на Крымский мост подлинной

    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная, сообщают СМИ.

    Как пишет Spiegel, согласно первоначальной оценке, подделка с помощью использования искусственного интеллекта в значительной степени исключена. Проверка указывает на неосторожность офицеров, беседа которых велась не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx, передает ТАСС.

    Издание пишет, что министерство выразило серьезную обеспокоенность в связи с появлением в российских СМИ записи. В ведомстве не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС.

    По данным Welt, «аудиозапись также курсирует в бундесвере» и «несколько солдат заявили, что она аутентичная», передает РИА «Новости».

    Bild также пишет, что «есть много оснований» считать запись подлинной, «даже если Бундесвер пока официально не подтвердил ее подлинность». Издание предполагает, что запись могли сделать в Сингапуре, где находился один из офицеров бундесвера. Bild высказала предположение, что «его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть».

    Ознакомившись с записью, Focus пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, когда выступает против передачи ракет Taurus Киеву по причине того, что это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера. Как отмечает издание, «генералы на записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно».

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту.

    Коментарии (17)
    1 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    Медведев: Немцы снова превратились в заклятых врагов
    Медведев: Немцы снова превратились в заклятых врагов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие офицеры, обсуждавшие атаку на Крымский мост на ставших публичными аудиозаписях, тщательно и с деталями обсуждали возможность ударов по объекту, обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Немцы обсуждали удары по российской территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирали объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред России и ее жителям, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все-таки наши извечные противники – немцы – снова превратились в заклятых врагов», – отметил он. Также зампред Совбеза подчеркнул, что обсуждавшие возможный удар офицеры Германии не забыли упомянуть «лживую риторику о неучастии Германии в конфликте».

    «Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю», – добавил Медведев. Затем он привел стихотворение советского поэта и прозаика Константина Симонова, написанное в ходе Великой Отечественной войны в 1942 году «Убей его!» и лозунг тех же времен «Смерть немецко-фашистским оккупантам!»

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора. Один из них оказался командующим ВВС Германии.

    Коментарии (27)
    1 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus и передачу Киеву 100 таких ракет для атаки на мост.

    В своем Telegram-канале Симоньян написала, что публикует обещанное аудио разговора офицеров бундесвера.

    Ранее Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Коментарии (14)
    2 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных

    Глава МИД России Лавров заявил, что запись разговора военных ФРГ стала «кричащим разоблачением»

    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных
    @ Пресс-служба МИД РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр отметил, что благодаря этой записи вскрылись факты противостоянии канцлера Германии Олафа Шольца с Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее Лавров, комментируя публикацию разговора военных бундесвера, заявил, что лица стран НАТО «полностью в пуху», и Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине.

    Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность нанесения удара по Крымскому мосту, опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    2 марта 2024, 12:14 • Новости дня
    Маск поддержал российский статус Крыма и Донбасса

    Бизнесмен Илон Маск заявил, что Крым и Донбасс должны остаться российскими

    Маск поддержал российский статус Крыма и Донбасса
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России) поддержал слова основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, и заявил, что украинский конфликт необходимо завершить, а Донбасс и Крым оставить российскими.

    Маск согласился с высказыванием Принса, который отметил, что в военном конфликте Украина разрушает себя демографически, ей не удастся «победить в конвенциональной войне против русского медведя», передает радио Sputnik.

    Ранее на Украине заявили, что решение компании SpaceX, которой владеет Маск, отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями.

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    2 марта 2024, 15:39 • Новости дня
    Spiegel: Минобороны Германии допускает прослушку внутренних каналов связи

    Spiegel: Минобороны Германии не исключило прослушки внутренних каналов связи

    Spiegel: Минобороны Германии допускает прослушку внутренних каналов связи
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Германии выражает серьезную обеспокоенность из-за обнародования в российских СМИ записи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост, не исключают прослушку внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС, пишет Der Spiegel.

    По данным журнала, есть подозрение насчет того, прослушиваются ли внутренние каналы связи в ВВС, Бундесвере или даже Минобороны Германии российской стороной, передает ТАСС.

    Отмечается, что в оборонном ведомстве Германии признают подлинность записи. По первоначальной оценке, подделку с помощью использования искусственного интеллекта исключили.

    Также первоначальный анализ записи свидетельствует, что офицеры ВВС ФРГ были довольно неосторожны при обсуждении – виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а на относительно легко прослушиваемой платформе WebEx.

    Кроме того, как уточняет журнал, как минимум один из участников встречи находился в Сингапуре и, вероятно, использовал свой мобильный телефон.

    Примечательно, что в этом случае ему пришлось бы использовать зашифрованную линию связи, как того требуют правила Бундесвера.

    При этом в оборонном ведомстве проводится множество виртуальных встреч через WebEx, поэтому Бундесвер, по мнению Der Spiegel, должен опасаться, что российская сторона могла получить доступ к дополнительной внутренней информации.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Коментарии (7)
    1 марта 2024, 22:50 • Новости дня
    В ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост

    Контрразведка Германии начала проверку в связи с появлением записи разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая контрразведка проводит проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров о том, способны ли ракеты Taurus разрушить Крымский мост, сообщили в Минобороны Германии.

    В немецком военном ведомстве сообщили, что Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) «приняло все необходимые меры», передает РИА «Новости» со ссылкой на T-Online.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены», передает ТАСС.

    Напомним, в России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

    Коментарии (0)
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    Запад пожалел о провале Стамбульских соглашений

    Американская пресса раскрыла подробности черновика мирного соглашения между Россией и Украиной. Весной 2022 года речь шла о том, что Крым остается российским, а судьбу ДНР и ЛНР определят лидеры стран в ходе личных переговоров. Кроме того, Украина должна была сократить ВСУ. Но после вмешательства Бориса Джонсона документ оказался на свалке истории. Почему утечка информации об этих договоренностях появилась именно сейчас и кому это выгодно? Подробности

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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    США вредят отношениям России и Израиля не в угоду Украине

    Когда Тель-Авив разберется с Газой, «израильское оружие попадет на Украину», заявил депутат Кнессета Амир Вайтман. Израильский политик пообещал, что его страна «займет более агрессивную позицию по отношению к России». Ранее МИД вызывал посла Израиля Симону Гальперин на Смоленскую площадь из-за ее слов о внешней и внутренней политике России. Кто стоит за агрессивными заявлениями Вайтмана и пойдет ли Тель-Авив на ухудшение отношений с Москвой? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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