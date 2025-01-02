Умерла основательница итальянского модного дома Missoni

Основательница итальянского модного дома Missoni Розита Миссони скончалась в возрасте 93 лет

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Fatto Quotidiano, известная итальянская модельер Розита Миссони скончалась на 94-м году жизни, передает РИА «Новости». Розита Джельмини, более известная как Розита Миссони, родилась в провинции Варезе в семье портных. В 1948 году она встретила Оттавио Миссони на Олимпийских играх в Лондоне, где он представлял Италию и разработал спортивный костюм для национальной команды.

Пара поженилась в 1953 году и основала свое первое ателье в Галларате, недалеко от родного города Розиты. В 1958 году супруги создали бренд Missoni, представив свою первую коллекцию в Милане. Бренд быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю, который включал знаменитый зигзагообразный узор и смелые сочетания ярких цветов.

В 1967 году Missoni провела показ во флорентийском Палаццо Питти, закрепив свое место на мировой модной арене. Позднее Розита и Оттавио отошли от основной модной линии и занялись различными проектами: Оттавио создавал костюмы для театра Ла Скала, а Розита развивала Missoni Home, линию товаров для дома.

В 1997 году супруги передали управление бизнесом своим детям. Оттавио Миссони скончался в 2013 году в возрасте 92 лет. Розита Миссони оставила после себя наследие, которое продолжает жить в мире моды.

В мае прошлого года модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью, скончался на 60-м году жизни.