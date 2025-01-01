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В Париже в новогоднюю ночь задержали более 130 человек
Парижская полиция задержала 136 человек в новогоднюю ночь, подожжены две машины
В новогоднюю ночь в Париже полиция задержала 136 человек, две машины были подожжены.
Парижская полиция в новогоднюю ночь задержала 136 человек, передает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала BFMTV и столичную прокуратуру.
Причины задержания не уточняются, однако две полицейские машины были подожжены. Тем не менее, никто не пострадал.
В Страсбурге ситуация была более напряженной: портал actu.fr, ссылаясь на полицейский источник, отметил, что хулиганы подожгли 60 автомобилей, задержаны 44 человека. Подобные инциденты в Страсбурге стали обычным делом, указывает портал.
Ранее сообщалось, что для обеспечения порядка в новогоднюю ночь на улицах французских городов были задействованы около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. В Париже и его пригородах мобилизовали 10 тыс. сотрудников, что соответствует прошлогодним показателям, но общая численность была на 10 тыс. больше, чем в прошлом году.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в новогоднюю ночь в России прошло 3,5 тыс. мероприятий с участием 2,2 млн человек, без нарушений правопорядка. В Германии в новогоднюю ночь от взрывов пиротехники погибли пять человек.