Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.11 комментариев
В Крыму суд удовлетворил первые два иска местных фирм к Украине из-за водной блокады
Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил первые два иска крымских предприятий к Украине из-за водной блокады полуострова.
В картотеке арбитражных дел суда говорится, что решения вынесены по делам о водной блокаде от ООО «Чернышевское 22» на 86,6 млн рублей и ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар» о взыскании 93,7 млн рублей, передает ТАСС.
Суд постановил удовлетворить в полном объеме оба иска.
Ранее Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск к властям Украины о компенсации 152,6 млрд рублей ущерба, причиненного региональному бюджету водной блокадой полуострова.