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Росавиация сняла ограничения в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа
Росавиация сняла временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного, Махачкалы
Временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, введенные для безопасности полетов гражданских самолетов, были сняты в 12:00 мск, сообщает Росавиация.
Росавиация сообщила, что временные ограничения на работу аэропортов в Владикавказе, Грозном и Махачкале официально сняты в 12.00, передает ТАСС.
Решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, что стало временной мерой.
За время действия этих ограничений несколько рейсов были вынуждены приземляться на запасных аэродромах. В частности, четыре рейса следовали в Махачкалу, и еще один рейс направлялся во Владикавказ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, а рейсы в Казань перенаправили в Бегишево.