Рейсы в Казань перенаправили в Бегишево из-за ограничений

Рейсы из Томска и Сургута в Казань перенаправлены в Бегишево из-за ограничений

Tекст: Мария Иванова

Рейсы, направлявшиеся в Казань из Томска и Сургута, были временно перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске, сообщает РИА «Новости».

Причиной этого стали введенные временные ограничения на работу аэропорта Казани, которые были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Представитель аэропорта Казани подтвердил, что все пассажиры задержанных рейсов получили необходимую помощь от представителей авиакомпаний и сотрудников аэропорта.

По сообщениям Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани были сняты в 9.30 мск. За время действия ограничений два самолета, направлявшиеся в Казань, были вынуждены совершить посадку в запасном аэропорту Бегишево. Пресс-служба аэропорта Казани добавила, что операции по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Казани сейчас восстановлены и проходят в привычном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Казань временно не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В пятницу аэропорты Сочи и Казани также временно прекратили прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.