Лавров назвал причину падения правительства Асада

Лавров: Асад не справился с социальными проблемами в Сирии из-за вмешательства США

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров обвинил США в стремительном ухудшении ситуации в Сирии. По его словам, неспособность Асада справиться с социальными проблемами в стране стала одной из причин деградации обстановки. Лавров отметил, что деструктивные шаги Вашингтона, включая оккупацию северо-восточного региона Сирии и санкционное давление на Дамаск, усугубили кризис, передает ТАСС.

Глава МИД РФ подчеркнул, что действия Вашингтона привели к росту социального недовольства и протестных настроений в Сирии. Власти страны были вынуждены принимать непопулярные меры, такие как снижение и отмена субсидий на социально значимые товары и услуги. Это, по словам Лаврова, привело к снижению уровня поддержки правительства среди населения.

Россия активно содействовала Сирии, оказывая гуманитарную помощь и помогая в восстановлении социальной инфраструктуры, а также способствовала политическому урегулированию в рамках астанинского формата. Тем не менее, прежние власти Сирии не смогли наладить конструктивный диалог с оппонентами и региональными соседями, что помешало запуску полноценного политического процесса, отметил министр.

Лавров заявил, что Россия с пристальным вниманием следит за развитием событий в Сирии. Однако пока не время делать окончательные выводы о происходящем, поскольку ситуация в регионе остается напряженной и нестабильной, уточнил он.

Ранее министры иностранных дел России и Иордании провели телефонные переговоры, обсудив необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и организацию общенационального диалога. Накануне Лавров оценил ситуацию в Сирии в связи с вопросом о российских базах.