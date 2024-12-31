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Аэропорт Казани временно прекратил работу
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Казань для безопасности полетов
Аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.
В Росавиации подчеркнули, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, передает РИА «Новости».
В пятницу аэропорты Сочи и Казани прекращали прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов, в тот же день вводились ограничения на полеты в аэропортах Волгограда и Астрахани, а в субботу временно приостанавливали работу аэропорта Казани.