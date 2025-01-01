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Посол Польши назал дату закрытия генконсульства в Петербурге
Посол Польши объявил о закрытии генконсульства в Петербурге 8 января
Посол Польши Кшиштоф Краевский сообщил, что генконсульство в Петербурге закроется 8 января.
Церемония закрытия генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM и посла Польши в России Кшиштофа Краевского.
Закрытие консульства обусловлено решением МИД России, который отозвал согласие на его функционирование с 10 января 2025 года в ответ на закрытие российского консульства в Познани.
МИД России также объявил трех сотрудников польского генконсульства в Санкт-Петербурге персонами нон грата. Они должны покинуть Россию до 10 января. Такое решение принято по принципу взаимности, так как трое российских дипломатов в Познани ранее подверглись аналогичным санкциям.
Посол Краевский сообщил, что церемония закрытия запланирована на 8 января, но отказался раскрывать детали сценария, отметив, что уже начался выезд сотрудников консульства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский сообщил, что Польша готова разрешить открытие консульства Украины в Познани.