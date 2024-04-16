Маск сообщил, что за три года в США проникли 7,2 млн нелегалов

Илон Маск назвал «безумием» миграционную политику США, в результате которой в страну проникли 7,2 млн нелегалов

Tекст: Денис Тельманов

Поводом для комментария Маска стал пост журналистки Эшли Сент-Клер, в котором она сообщила о протесте более тысячи нелегальных мигрантов у здания городской ратуши Нью-Йорка с требования постоянного жилья и разрешения на работу.

«Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей – это безумие», – приводит слова Маска ТАСС.

Бизнесмен подчеркнул, что число нелегальных мигрантов, проникнувших в США за последние три года – 7,2 млн – превышает население 36 американских штатов.

Это не первое критическое высказывание Маска в адрес миграционной политики США. В марте он обвинил администрацию президента Джо Байдена в бездействии по предотвращению преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами. Маск также заявлял, что Соединенные Штаты ждут серьезные проблемы, если Вашингтон не изменит свой подход к миграции.

Ранее сообщалось, что Маск назвал «вторжением» на территорию США инцидент, в ходе которого по меньшей мере 100 мигрантов попытались проникнуть на территорию США, прорвав проволочные заграждения и сбив с ног сотрудников Национальной гвардии Техаса в стремлении добежать до стены на границе с Мексикой.