Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».6 комментариев
В ДТП в Крыму погибли три человека
В Крыму произошла авария, в результате которой погибли три человека, среди них двое детей, а также пятеро пострадали и были доставлены в больницу.
Как сообщает РИА «Новости», в Крыму произошло смертельное ДТП вблизи села Шахтино Советского района. В результате аварии погибли три пассажира автомобиля «Лада Калина», двое из которых – дети 2018 и 2023 годов рождения.
Пятеро человек, включая водителей обоих автомобилей и пассажиров, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших находится пассажир 2015 года рождения, который находился в автомобиле Chevrolet.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet не справилась с управлением на правом закруглении дороги и выехала на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем «Лада Калина». Водитель Chevrolet 1993 года рождения. По данному факту начата проверка.