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Электричество и водоснабжение восстановлены в Курской области после обстрела
В деревне Гирьи Беловского района Курской области полностью восстановили электричество и водоснабжение после новогоднего удара, который нанесла украинская сторона.
Электричество и водоснабжение в д. Беловского района, пострадавшей от удара ВСУ в первые минуты Нового года, полностью восстановлено, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, в 17 квартирах, где взрывной волной выбило стекла, тепловой контур восстановлен, а окна временно закрыли фанерой. Изначально планировалось, что ремонтная бригада выедет на замеры окон 3 января, однако, министр ЖКХ Курской области получил указание ускорить процесс и выехать уже на следующий день.
Взрыв произошел 1 января в 00.05: такие «новогодние подарки» послал, по словам Хинштейна, «режим Зеленского мирным курянам». Врио губернатора выразил уверенность, что ответные меры не заставят себя ждать, однако подчеркнул, что российская армия не сражается с мирным населением, а противостоит неонацистам.