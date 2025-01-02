В Курской области вручили свидетельства родившимся в Новый год детям

Хинштейн вручил свидетельства родившимся в Новый год детям

Tекст: Валерия Городецкая

Молодые мамы также получили фирменные подарки от Курской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Хинштейн выразил надежду, что дети станут счастливыми людьми и достойными жителями региона, подчеркнув важность рождения девочек для мира. «Я хочу вам всем пожелать, чтобы ваша жизнь менялась только к лучшему. Говорят, есть такая примета: если большинство рождается девочек, то мир обязательно будет. У нас по состоянию на 2 января на свет появилось 17 малышей: 10 девочек и 7 мальчиков», – сказал он.

В перинатальном центре Курской области активно поддерживают беременных из приграничных районов, особенно после начала атак со стороны Украины на курское приграничье в августе прошлого года. Главврач Маргарита Антюхина сообщила, что с 6 августа в центре родились 168 детей, всего же на территории области появилось 200 младенцев. Она отметила, что все дети здоровы и живы, и это является предметом гордости для центра.

По словам Антюхиной, каждая беременная проходит мониторинг в региональной системе, и особое внимание обращается на женщин из приграничных районов и жен участников специальной военной операции. Все беременные из «красных» зон эвакуированы, а в «желтых» районах остаются 48 будущих мам. В 2024 году в регионе уже родилось около 4,1 тыс. детей, что на 300 младенцев меньше по сравнению с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве родились 60 детей.