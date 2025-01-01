В новогоднюю ночь в Москве родились 60 детей

Tекст: Валерия Городецкая

Ракова сообщила, что последний ребенок 2024 года появился за 16 минут до полуночи, а первый малыш 2025 года родился в 00.09, передает «Интерфакс». Все новорожденные находятся вместе с матерями и получают необходимую медицинскую помощь.

Заммэра столицы отметила внедрение нового стандарта акушерско-гинекологической помощи в Москве. В структуре многопрофильных стационаров открываются Центры женского здоровья, предоставляющие широкий спектр процедур. В сентябре запущена программа по поддержке репродуктивного здоровья.

Родители новорожденных могут получить свидетельство о рождении прямо при выписке. Мамам дарят набор для новорожденного из 44 предметов, добавила Ракова. В 12 стационарах доступно видеонаблюдение за детьми в реанимации через портал mos.ru и приложение «ЕМИАС. ИНФО».

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в 2025 году. Глава государства подчеркивал, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.