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Экс-футболист сборной Пономарев назвал хоккей самым «пьяным» спортом в СССР
Экс-футболист сборной России Пономарев назвал хоккей самым пьяным спортом в СССР
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о частых случаях алкоголизма среди хоккеистов в Советском Союзе, отметив, что этот спорт был наиболее «пьяным» в те времена.
Владимир Пономарев заявил РИА «Новости», что в советскую эпоху хоккей считался спортом с самым высоким уровнем употребления алкоголя среди спортсменов. По его словам, это было связано с культом алкоголя, который существовал в то время.
Пономарев привел случай, когда известный тренер Анатолий Тарасов, придя на тренировку, столкнулся с сильным запахом алкоголя, исходящим от игроков. «Я эту пьяную команду тренировать не буду», – сказал тогда Тарасов своему помощнику, приказав ему провести тренировку за него.
По воспоминаниям Пономарева, многие хоккеисты в те времена действительно «допивались до потери пульса». Он подчеркнул, что не знает, как обстоят дела с алкоголем в хоккее сейчас, но в советскую эпоху это было серьезной проблемой.
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