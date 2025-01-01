Экс-футболист сборной России Пономарев назвал хоккей самым пьяным спортом в СССР

Tекст: Мария Иванова

Владимир Пономарев заявил РИА «Новости», что в советскую эпоху хоккей считался спортом с самым высоким уровнем употребления алкоголя среди спортсменов. По его словам, это было связано с культом алкоголя, который существовал в то время.

Пономарев привел случай, когда известный тренер Анатолий Тарасов, придя на тренировку, столкнулся с сильным запахом алкоголя, исходящим от игроков. «Я эту пьяную команду тренировать не буду», – сказал тогда Тарасов своему помощнику, приказав ему провести тренировку за него.

По воспоминаниям Пономарева, многие хоккеисты в те времена действительно «допивались до потери пульса». Он подчеркнул, что не знает, как обстоят дела с алкоголем в хоккее сейчас, но в советскую эпоху это было серьезной проблемой.

В конце прошлого года бывшего хоккеиста московского ЦСКА Стефана Степанова оштрафовали на 30 тыс. руб. за вождение автомобиля без водительских прав после лишения за пьяное вождение.

В 2029 году самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Воронеже из-за дебошира, которым, по данным СМИ, был некий «известный хоккеист». Им оказался Олег Сапрыкин.

А в Казани возле одного из ТЦ сотрудники ГИБДД задержали за управление в нетрезвом виде хоккеиста Ярослава Косова.