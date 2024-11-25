Эксперт: Миротворцы России представляют нашу страну как гаранта мира

Эксперт Малькевич: Российские миротворцы предотвращают кровопролитие во многих горячих точках планеты

Tекст: Олег Исайченко

«Современные миротворцы – продолжатели славных воинских традиций. Они ведут свою историю с 1973 года, когда военнослужащие Советской Армии прибыли в составе миротворческой миссии ООН в зону Суэцкого канала. Россия и сегодня прикладывает все усилия для того, чтобы избежать кровопролитий в горячих точках планеты», – напомнил Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

«Эти люди – герои, призванные достойно представлять государство как гаранта мира. Они, зачастую ценой собственной жизни, вносили огромный вклад в предотвращение военных конфликтов, сдерживание агрессивных действий противоборствующих сторон в разных регионах мира», – отметил собеседник.

«Миротворцы участвовали в операциях в ближнем и дальнем зарубежье: в Югославии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Анголе и ЦАР. Во всех этих операциях наши бойцы рисковали собой ради поддержания мира и защиты простых людей. Причем, в отличие от западных военных, наши действуют только в рамках международного права», – продолжил он.

«Россия всегда выступала за мирное решение любых конфликтов. И только позиция Запада с постоянными провокациями, направленными на срыв любых мирных инициатив, не дает закончить противостояние на Украине. Они в целом зачастую придерживаются радикальной точки зрения и не слышат аргументов разума», – заключил Малькевич.

Официально День российского военного миротворца был утвержден указом президента России Владимира Путина в 2016 году. В 1973 году 25 ноября на Ближний Восток, где в тот момент разгорелся очередной арабо-израильский конфликт, в составе международных миротворческих сил впервые было направлено советское воинское подразделение.

Именно эта дата впоследствии стала отмечаться в России как День военного миротворца. Теперь это профессиональный праздник для российских военнослужащих, участвующих в урегулировании региональных вооруженных конфликтов и международных гуманитарных миссиях.