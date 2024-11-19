Финляндия начала расследование повреждения подводного кабеля на Балтике

Финская полиция начала расследование повреждения подводного кабеля C-Lion1

Tекст: Денис Тельманов

По данным правоохранительных органов, запрос был подан несколько часов назад, что потребовало незамедлительных действий со стороны полиции для выяснения причин инцидента. «КРП получила запрос на проведение расследования от компании Cinia Oy в связи с обрывом подводного кабеля C-Lion1 в Балтийском море», – говорится в заявлении полиции, передает ТАСС.

В настоящее время полиция работает над установлением обстоятельств, приведших к обрыву кабеля. Это событие вызывает серьезное внимание, учитывая важность кабеля для телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о масштабах повреждения телекоммуникационного кабеля, соединяющего Петербург и Калининградскую область.

Российское ремонтное судно «Спасатель Карев» уже приступило к ремонтным работам в Финском заливе после переговоров с финскими ведомствами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2023 года заявил, что НАТО не может гарантировать на 100% безопасность десятков тысяч километров подводных трубопроводов и кабелей, пересекающих Балтийское море и другие водоемы.