Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Песков заявил, что не обладает информацией о повреждении кабеля в Финском заливе
Кремль не обладает информацией о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля, который соединяет Санкт-Петербург и Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что не обладает информацией на этот счет, передает ТАСС. Длина кабеля составляет около 1 тыс. км, он частично расположен в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции.
Ранее финские власти сообщали, что российское ремонтное судно «Спасатель Карев» в понедельник приступило к ремонтным работам на кабеле связи «Балтика» компании «Ростелеком» в Финском заливе.