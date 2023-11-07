Песков заявил, что не обладает информацией о повреждении кабеля в Финском заливе

Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна

Глава ДНР Пушилин освободил мэра Мариуполя Моргуна от занимаемой должности

Tекст: Валерия Городецкая

Другим указом Пушилина Моргун назначен временно исполняющим обязанности главы Мариуполя до тех пор, пока не будет избран новый глава администрации, передает ТАСС.

Олег Моргун занимал пост мэра Мариуполя с 23 января 2023 года. Он родился в Винницкой области, до 2014 года жил в Мариуполе, некоторое время руководил городским управлением милиции. Позже Моргун участвовал в формировании местных органов власти в ДНР, в том числе возглавлял город Ясиноватая. С 2015 года был главой Новоазовского района республики.

В феврале на Украине завели дело против мэра Мариуполя и сотрудников полиции ДНР.