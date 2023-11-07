В Финском заливе повредился российский кабель связи

Финляндия сообщила о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

Tекст: Ольга Никитина

В ведомстве сообщили, что компания провела переговоры с финскими ведомствами о ремонте поврежденного кабеля, который проходит через экономическую зону Финляндии, передает РИА «Новости».

Российская сторона еще 12 октября сообщала Хельсинки о выходе кабеля из строя и заявляла о намерении осуществить ремонтные работы на месте, однако по просьбе финской стороны работы отложили из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Власти Финляндии сообщали, что газопровод, как и кабель, повреждены в результате внешнего воздействия.

Кабель связи «Балтика» длиной около 1 тыс. километров проходит между Петербургом и Калининградом.