Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
В Финском заливе повредился российский кабель связи
Финляндия сообщила о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Российское ремонтное судно «Спасатель Карев» в понедельник приступило к ремонтным работам на кабеле связи «Балтика» компании «Ростелеком» в Финском заливе, сообщили в Минэкономики нордической страны.
В ведомстве сообщили, что компания провела переговоры с финскими ведомствами о ремонте поврежденного кабеля, который проходит через экономическую зону Финляндии, передает РИА «Новости».
Российская сторона еще 12 октября сообщала Хельсинки о выходе кабеля из строя и заявляла о намерении осуществить ремонтные работы на месте, однако по просьбе финской стороны работы отложили из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Власти Финляндии сообщали, что газопровод, как и кабель, повреждены в результате внешнего воздействия.
Кабель связи «Балтика» длиной около 1 тыс. километров проходит между Петербургом и Калининградом.