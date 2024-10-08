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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    19 комментариев
    8 октября 2024, 14:40 • Новости дня

    Эксперт сообщил о возможной атаке вируса-шифровальщика на ГАС «Правосудие»

    Эксперт сообщил о возможной атаке вирусом-шифровальщиком на ГАС «Правосудие» и ВГТРК

    Tекст: Ольга Иванова

    Инфраструктура ГАС «Правосудие» и ВГТРК могла подвергнуться атаке вирусом-шифровальщиком, который удаляет данные при проникновении, считает эксперт.

    Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров сообщил «Газете.Ru», что инфраструктура ГАС «Правосудие» и ВГТРК могла пострадать от вируса-шифровальщика. Вредоносное ПО данного типа удаляет данные на компьютере, что могло вызвать длительную недоступность сервиса ГАС «Правосудие».

    Хакеры BO Team, взявшие на себя ответственность за инцидент, публиковали заявления в социальных сетях, что наводит на мысль о вирусной атаке. Период недоступности сервиса исключает DDoS-атаку, последствия которой российские ИБ-специалисты могли бы быстро устранить.

    «Судя по тому, что сайты судебных систем все еще не восстановились, злоумышленникам удалось добраться и до бэкапов – без них сервисы не смогут быстро восстановить работу», – сказал Бедеров. Эксперт отметил, что возможными источниками проникновения могли быть человеческий фактор и уязвимости в информационной безопасности.

    По словам Бедерова, непрекращающиеся попытки вербовки ИТ- и ИБ-специалистов из России украинской агентурой, а также недостаточная защита систем, таких как отсутствие двухфакторной авторизации, создают риск взлома личных кабинетов операторов ИБ-систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате беспрецедентной хакерской атаки на ВГТРК перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы, включая интернет и телефонию.

    7 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Фицо предложил ударить по Брюсселю западной ракетой
    Фицо предложил ударить по Брюсселю западной ракетой
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с идеей некоторых евродепутатов о возможности использования Украиной ракет средней и большой дальности для ударов по России.

    «Мы слышим, как некоторые члены Европейского парламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах дальнего радиуса действия. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», – сказал Фицо, передает RT.

    Он также призвал прекратить убийства славянами друг друга, «потому что именно украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза прошли через эту долину смерти», говоря о  Карпатско-Дуклинской операции, 80-летие которой отмечается в эти дни. 

    Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет американской военной помощи Украине могут включить ракеты средней дальности для истребителей F-16.

    При этом также сообщалось, что, несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории.

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    7 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, инициатива Вэнса включает в себя отказ Украины от территорий, занятых Россией, и от стремления к членству в НАТО.

    Как написал в своем Telegram-канале председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, взамен Украине предполагается получить гарантии суверенитета и нейтралитета. Вэнс считает, что восстановление Украины должна профинансировать Германия. Напарник Трампа по президентской гонке в США подчеркивает, что продолжение конфликта требует огромных затрат, которые неприемлемы как для США, так и для европейских стран.

    По словам Вэнса, такие меры могли бы снизить напряженность и экономическое бремя, связанное с конфликтом, для западных держав и способствовать более стабильному урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 20:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Яндекс скрыл на своих картах военные объекты Израиля

    Эксперт Полунин: Израиль скрывает военные объекты на электронных картах с 1997 года

    Эксперт объяснил, почему Яндекс скрыл на своих картах военные объекты Израиля
    @ yandex.ru/maps

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если власти решат, что открытость на электронных картах объектов российских Вооруженных сил наносит ущерб государственной безопасности, то необходимо выстроить диалог с картографическими сервисами для устранения этой угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин, комментируя появившиеся публикации с информацией, что «Яндекс.Карты» скрывают военные объекты Израиля, в отличие от российских.

    «Я не военный эксперт, но, судя по всему, российским спецслужбам имеет смысл обратиться к Яндексу с требованием скрыть какие-то критические объекты. Понятное дело, что сработает такое только с Яндексом, зарубежные сервисы, возможно, проигнорируют запрос, но в любом случае попробовать стоит», – говорит Полунин.

    Он объяснил, почему на «Яндекс.Картах» скрыты израильские военные объекты. «Израиль является воюющей страной, находящейся под угрозой террористических актов со стороны ближайших соседей. И поскольку спецслужбы Государства Израиль рассматривают это как потенциальную угрозу, они пролоббировали соответствующую поправку еще в 1997-м. Другие страны могли бы заняться тем же самым, однако по какой-от причине не видят в этом смысла», – рассказал эксперт.

    По его словам, российские органы власти также могли бы обратиться к картографическим сервисам с задачей скрыть военные объекты. Но прежде необходимо решить, насколько это действительно необходимо. «Если будет сделан вывод, что подобная информация наносит ущерб государственной безопасности, то необходимо выстроить диалог с картографическими сервисами для устранения этой угрозы. Существует огромное количество международных площадок, где различные страны вырабатывают подходы к решению подобных проблем», – считает Полунин.

    Ранее в СМИ обратили внимание на то, что сервис «Яндекс.Карты» не скрывает ключевые объекты российских Вооруженных сил. При этом важнейшие военные объекты Израиля на картах сервиса рассмотреть невозможно.

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    8 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

    Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда Калининград-Москва и передадут их Украине, предполагая, что они предназначались для российских военных.

    Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

    Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

    Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.

    Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

    По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

    Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

    Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

    Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.

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    7 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    В ДТП погиб народный артист Украины

    В Закарпатье погиб народный артист Украины Богдан Сташкив

    В ДТП погиб народный артист Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Закарпатье в результате аварии с участием BMW на трассе «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» погиб народный артист Украины Богдан Сташкив, а его 67-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.

    В Закарпатье произошло смертельное ДТП, передает нацполиция Украины. В аварии на трассе «Нижние Ворота – Воловец – Межгорье» столкнулись автомобили, в результате чего погибли два человека, включая Сташкива, сообщает издание «Страна».

    Среди пострадавших числится 67-летняя женщина, находившаяся в автомобиле Сташкива в качестве пассажира. Она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Петр Никитин умер в возрасте 61 года. Он снимался в сериале «Слуга народа».

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    7 октября 2024, 19:44 • Новости дня
    KLM призналась в неспособности конкурировать с летающими над РФ авиакомпаниями Китая
    KLM призналась в неспособности конкурировать с летающими над РФ авиакомпаниями Китая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гендиректор голландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел заявила, что китайские авиакомпании получают преимущество, экономя время и топливо, так как им разрешено летать над Россией.

    Китайские авиакомпании могут летать над Россией, что позволяет им экономить от двух до четырех часов полета, что существенно снижает расход топлива и стоимость авиабилетов, сказала Ринтел, передает «Лента.ру».

    ЕС должны принять меры для улучшения конкурентоспособности европейских авиакомпаний, подчеркнула она. Европейские компании должны иметь возможность компенсировать это преимущество китайских перевозчиков, возможно, через фиксированные цены или другими способами.

    KLM ранее представила план по сокращению расходов, направленный на увеличение прибыли на 450 млн евро в год.

    Коментарии (5)
    7 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    Мурашко раскрыл секрет жизни до 120 лет

    Мурашко объяснил, как генетика и установки помогут прожить 120 лет

    Мурашко раскрыл секрет жизни до 120 лет
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что генетически человек может прожить 120 лет, если он будет соблюдать определенные установки и активно заниматься профилактикой заболеваний.

    Он рассказал, что продолжительность жизни человека до 120 лет обусловлена генетическими факторами, однако для достижения этого возраста необходимо соблюдать определенные установки, передает РИА «Новости».

    Мурашко отметил, что человеку важно формировать установки и работать в сотрудничестве с врачами, чтобы следовать профилактическим мерам против заболеваний.

    На ваш взгляд
    Сколько лет вы бы хотели прожить при условии, что у вас будет хорошее здоровье и ясный рассудок?





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    По словам министра, значительную роль в увеличении продолжительности жизни играет образ жизни. Он подчеркнул, что около 60% факторов, ведущих к развитию различных заболеваний, можно предотвратить, следуя принципам здорового образа жизни. Мурашко считает, что обучение человека и его осознанная работа над профилактикой заболеваний – ключевые элементы на пути к достижению возможного генетического потенциала долголетия.

    Ранее сообщалось, что более 63% российских подростков негативно относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков.

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    7 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Таджикистан отказался играть с Россией в футбол

    В Таджикистане объяснили невозможность футбольного матча с Россией занятостью

    Таджикистан отказался играть с Россией в футбол
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанская футбольная сборная не сможет провести товарищеский матч с российской командой в ноябре из-за трудного графика, сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

    Российский футбольный союз в июне-июле предлагал организовать матч двух сборных, но на ноябрь у сборной Таджикистана запланированы домашние матчи, сообщили в таджикистанской федерации ТАСС.

    Сборная России проводит сборы с 7 по 15 октября, соперники пока не объявлены.

    Генсек РФС Максим Митрофанов пояснял, что сбор пройдет в любом случае, даже если не будут найдены соперники.

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    8 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных

    Запорожье стало территорией массовых захоронений украинских военных

    Запорожье назвали «территорией кладбищ» украинских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Запорожья увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, и, по данным украинской стороны, уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

    Временно подконтрольный киевской власти город Запорожье и часть Запорожской области становятся местом многочисленных захоронений военнослужащих украинской армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, количество земель, выделенных под захоронения, продолжает увеличиваться.

    Рогов отметил, что с учетом данных, предоставленных украинской стороной, в регионе уже похоронено более 16 тыс. украинских военных. Он подчеркнул, что эти цифры базируются исключительно на открытых источниках информации. Рогов также описал часть Запорожской области, включая сам город Запорожье, как «территорию кладбищ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России добилась тактического успеха и продвинулась в селе Каменское на запорожской линии фронта, где часть села удерживают украинские боевики. Российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье. Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России с целью запугивания граждан и препятствования их мирной жизни, однако эти попытки обречены на провал.

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    8 октября 2024, 00:55 • Новости дня
    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II

    В Одессе задержали женщину за попытку вывесить флаг России у памятника Екатерине II

    В Одессе женщина вышла с флагом России к снесенному памятнику Екатерине II
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного местными властями памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    В Одессе на Екатерининской площади произошел инцидент с женщиной, пытавшейся вывесить российский флаг. Она вышла с триколором к постаменту, где ранее стоял памятник российской императрице Екатерине II, сообщают украинские СМИ. 

    Женщина была задержана правоохранительными органами после возмущения со стороны нескольких проукраински настроенных граждан, которые стали оскорблять женщину.

    Памятник Екатерине II, как и многие другие объекты, связанные с российской и советской историей, был демонтирован в рамках украинского закона о декоммунизации, принятого в 2015 году. Этот закон стал частью усилий властей по изменению топографических названий и устранению символики, связанной с Россией и СССР.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти продолжают политику дерусификации и ассимиляции, направленную на вытеснение русского культурного наследия.

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    8 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной

    Марочко: ВС России начали освобождение Серебрянки и Григоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска прорвали оборону ВСУ около Кременной и начали наступление на Серебрянку и Григоровку, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате активных действий ВС РФ удалось продвинуться юго-западнее Кременной, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что передовые подразделения Российской армии уже начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка.

    Он также подчеркнул важность этого прорыва для дальнейшего продвижения российских войск в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, ранее сообщалось о продолжающихся интенсивных боях в этом районе.

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    7 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Золотые резервы России поставили новый рекорд

    Золотые резервы России в сентябре увеличились на 5,8% до 199,8 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    В сентябре Россия установила новый рекорд по золотым резервам, увеличив их до 199,8 млрд долларов, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим максимумом.

    Как сообщает Центробанк, золотые резервы России в сентябре достигли рекордных 199,8 млрд долларов. Это произошло благодаря увеличению вложений в золото на 5,8%. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре на уровне 188,8 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

    Доля золота в золотовалютных резервах страны также увеличилась. По состоянию на конец сентября она составила 31,5%, что является максимальным значением с декабря 1999 года, когда доля была 32,1%.

    Исторически максимальная доля золота в резервах России была зафиксирована 1 января 1993 года и составляла 56,9%, а минимальная наблюдалась в июне 2007 года на уровне 2,1%. На 1 октября текущего года международные резервы страны выросли до 633,7 млрд долларов по сравнению с 613,7 млрд на 1 сентября, что подтвердил Банк России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, физический объем золотых запасов России уменьшился на 16 тонн за девять месяцев 2023 года, несмотря на то, что их стоимость достигла рекордного уровня в 151,9 млрд долларов по состоянию на 1 октября 2023 года, Центробанк сообщил, что это связано с изменением мировых цен на золото, которые выросли более чем на 11% за этот период.

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    8 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские военные взяли в плен в Курской области пятерых десантников 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен в Курской области украинскую разведгруппу из пяти человек, которые призвали остальных сложить оружие, сообщил представитель силовых структур России.

    Российские военные в Курской области захватили в плен украинскую разведгруппу, передает РИА «Новости».

    На допросе один из плененных украинских разведчиков сообщил, что был мобилизован в Черниговской области, другой заявил о своем происхождении из Житомира. Оба пленных отказались от обмена, отметив, что предпочли бы остаться в плену, так как опасаются за свою жизнь после возвращения на Украину.

    Пленные призвали остальных украинских военных на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. «Если можно остаться – лучше бы у вас», – отметил один из украинских десантников, пояснив, что в противном случае ему грозит смерть.

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу в Курской области с помощью дрона-камикадзе.

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, целью которой было получение наград командиром ВСУ, что привело к сдаче солдат в плен из-за отсутствия поддержки.

    Другой пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о недовольстве украинских военных мобилизацией и действиями режима Зеленского, из-за чего они готовы развернуть орудия в сторону Киева.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

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    7 октября 2024, 20:08 • Новости дня
    Учителя из Чечни задержали за оскорбления христиан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Чечне задержали учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова за оскорбления в адрес христиан в социальных сетях, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    Жабраилова задержали за оскорбительные высказывания в адрес христиан, в Сети публиковали скриншоты и видео, где преподаватель называл их «адептами христианской помойки», передает РИА «Новости».

    Начаты следственные действия, Жабраилов уволен из системы образования, а его публикации направлены на религиоведческую экспертизу в Ставрополь, пояснил Дудаев.

    Дудаев подчеркнул, что межконфессиональный мир и уважение к различным религиям находятся под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова. «Какой бы национальности этот человек ни был, к какой бы конфессии он ни относился, оскорблять религиозные чувства в Чеченской Республике не разрешается», – заключил министр.

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    Великобритания стала еще меньше

    После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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