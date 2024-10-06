США усилили давление на Израиль для перемирия

Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля

Политолог Ткаченко: Макрон антиизраильской риторикой пытается угодить электорату

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Видимо, Макрону показали результаты опросов во Франции, которые говорят о том, что общественное мнение явно не в пользу Израиля. И он решил привлечь на свою сторону больше избирателей, имея в виду следующий электоральный цикл. Может, французский лидер готовится к досрочным парламентским выборам, а может, думает, кому будет передавать Елисейский дворец», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

«В общем, по сути это заявление популистское, но оно продиктовано существенными изменениями в отношении общественного мнения во Франции. В стране большая исламская община. Кроме того, во Франции общественное мнение всегда было достаточно левое с точки зрения защиты прав угнетенных народов, палестинцев, других народов, у которых нет своих государств», – указал собеседник.

«При этом конфликт Израиля и Ирана впервые зашел так далеко. На повестке дня уже разговоры о реальных ядерных ударах, стороны выражают готовность повышать ставки. И инициатива Макрона здесь роль не сыграет. Франция давно не является крупным актором в ближневосточном регионе. Она поставляет оружие монархиям Персидского залива, выполняет какие-то поставки Израилю. Но ключевое для Израиля – сотрудничество с США», – резюмировал аналитик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе и избежания эскалации, сообщает РИА «Новости».

В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «В то время, как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – указал он.

В Елисейском дворце же указали, что реакция премьера Нетаньяху на предложение Макрона является слишком резкой. «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – отметили в Париже. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

Интересно, что накануне заявления Макрона газета Figaro сообщила, что рейтинг доверия французов к президенту Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму.