Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.26 комментариев
США усилили давление на Израиль для перемирия
Харрис заявила, что США продолжат давление на Израиль для перемирия в Газе
Вице-президент США Камала Харрис заявила о продолжении давления на Израиль и арабских лидеров с целью заключения перемирия в Газе и освобождения заложников.
США намерены продолжать оказывать давление на правительство Израиля и лидеров арабского мира с целью заключения сделки по перемирию в секторе Газа, сообщает РИА «Новости». Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу CBS. Она подчеркнула, что работа с руководством Израиля направлена на ясное изложение принципов США, которые включают необходимость гуманитарной помощи и заключение сделки для освобождения заложников и установления прекращения огня.
Харрис отметила, что США не собираются останавливаться в плане оказания давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров. Она подчеркнула, что дипломатические усилия США являются постоянными и направлены на достижение мира в регионе.
Отвечая на вопрос о том, является ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху близким союзником США, Харрис ушла от прямого ответа, акцентируя внимание на том, что настоящий союз существует между народами двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю для содействия политическому урегулированию конфликта в Газе, в то время как США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения, а Израиль, в свою очередь, не гарантировал отказ от ударов по ядерным объектам Ирана.