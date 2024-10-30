СК наложил арест на имущество гендиректора швейной фабрики по делу о даче взятки экс-начальнику вещевого управления Минобороны

Tекст: Мария Иванова

Главное военное следственное управление СК расследует уголовное дело в отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Свистунов обвиняется в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны. В частности, следствием установлено, что в 2017 году он передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей.

Эти деньги, как полагает следствие, были переданы с целью обеспечения привлечения Княгинской швейной фабрики в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС. Общая стоимость этих контрактов превышала 574 млн рублей.

В рамках расследования дела следователи подали ходатайство в суд о наложении ареста на имущество Свистунова стоимостью более 35 млн рублей, чтобы обеспечить выполнение возможных имущественных взысканий.

Имущество обвиняемого может быть конфисковано в случае вынесения обвинительного приговора и выполнения всех требований суда по гражданскому иску. Это включает в себя покрытие штрафов и других имущественных взысканий. В настоящее время расследование продолжается, следствие работает над сбором доказательной базы для последующих судебных разбирательств.

Напомним, Александр Свистунов, директор Княгинской швейной фабрики, был помещен под стражу из-за подозрений в даче взятки в особо крупном размере в рамках госконтракта с Минобороны.

Ранее Сергей Слюсарь, бывший глава одного из отделов Главного управления связи Минобороны, был оштрафован за взятку от руководства предприятия «Телта», сообщал Солнечногорский гарнизонный военный суд.