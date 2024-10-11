В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.9 комментариев
Директора швейной фабрики арестовали за взятку при госконтракте для Минобороны
Директор Княгинской швейной фабрики Александр Свистунов помещен под стражу, его подозревают в даче взятки в особо крупном размере в рамках госконтракта с Минобороны.
Свистунов подозревается в даче взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта с Минобороны России, дело расследует Главное военное следственное управление СК, передает ТАСС.
Ранее бывшего главу одного из отделов главного управления связи Минобороны России Сергея Слюсаря оштрафовали за взятку, которую он получил в виде электросамоката и телевизора.