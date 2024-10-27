Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
Легкомоторный самолет разбился под Кишиневом
Легкомоторный самолет разбился в Вадул-луй-Водэ, погиб пилот, пожар уничтожил здание
В Вадул-луй-Водэ под Кишиневом легкомоторный самолет рухнул на здание базы отдыха, погиб пилот.
Легкомоторный самолет разбился в населенном пункте Вадул-луй-Водэ под Кишиневом, сообщает ТАСС. В результате крушения пилот погиб. Об этом сообщила Служба чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили в самолете тело человека. Самолет упал на одно из зданий, находящихся на территории базы отдыха Speranta. В результате падения возник пожар, однако, по предварительной информации Министерства внутренних дел, никто из людей на земле не пострадал. В настоящее время следователи работают на месте инцидента, выясняя обстоятельства и причины авиакатастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет «Злин-42» потерпел крушение вблизи аэродрома «Рыздвянный», расположенного недалеко от Ставрополя, во время тренировочного полета, в результате которого пилот погиб, легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, а также легкомоторный самолет упал на Алтае.