Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье

Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова

Tекст: Вера Басилая

Попов отметил, что, несмотря на ходатайство следствию, его просьбы о допросе командиров 48-й армии были проигнорированы и не удовлетворены, передает ТАСС.

По его словам, ему необходима была юридическая и экономическая помощь, так как все документы в материалах содержат большое количество накладных, ему необходимо предварительно линию защиты.

Ранее Попов запросил в качестве свидетелей защиты ряд бывших сослуживцев на фронте. Источник сообщал, что основным доказательством в деле Попова является банковский перевод.