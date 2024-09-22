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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье
Легкомоторный самолет аварийно сел в Подмосковье из-за неполадок в электросистеме
Самолет Cessna 182 совершил вынужденную посадку на аэродроме в подмосковном Воскресенске из-за возникшей в полете неисправности электросистемы и задымления кабины, сообщил представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Как стало известно, экипаж воздушного судна Cessna-182 RA-3119G был вынужден экстренно сажать самолет после того, как в полете возникла неисправность электросистемы, сопровождавшаяся задымлением кабины. Пилот принял решение о совершении аварийной посадки на ближайшем аэродроме, передает РИА «Новости».
По данным следствия, самолет приземлился благополучно, получив лишь незначительные повреждения. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.
В настоящее время Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление точных причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области вертолет Ми-171 (модификация Ми-8) произвел аварийную посадку после удара молнии.